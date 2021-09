Dansk arkitekt skal tegne vanvittig ørkenby til 2.500 milliarder kroner

Telosa skal byen hedde.

Så meget står klart.

Den skal være mangfoldig som New York, ren som Tokyo og med det sociale sikkerhedsnet fra Stockholm.

Og så skal den bygges et sted i USA, hvor der endnu kun er bar mark.

Ifølge CNN er projektet udtænkt af supermarkedskæden Wallmarts tidligere direktør, milliardæren Marc Lore, og det er den danske arkitekt Bjarke Ingels, der står bag den arkitektoniske del af byeventyret.

Der er langt i land endnu for byprojektet, der skal fylde 600.000 kvadratmeter, når det står færdigt, og have plads til at huse fem millioner mennesker efter 40 år. Så langt, at der endnu ikke er indkøbt en plet land at lægge den på.

Foto: BIG

Foto: BIG

Ifølge byutopiens hjemmeside er de stadig på udkig i ørkener rundt om i USA i stater som Nevada, Utah, Idaho, Arizona og Texas.

Drømmen er, at byen skal være klar til de første 50.000 indbyggere i 2030, og at den derfra skal vokse sig større.

I en reklamevideo for byen siger Marc Lore, at de fleste nye byer bliver udviklet som investeringsprojekter, hvor ideen med Telosa er at skabe en fremtidens by, der har fokus på bæredygtighed og et godt liv for mennesker.

Foto: BIG

Eksempelvis er et af credoerne, at der kun skal være et kvarters transport til arbejde, skole eller andre faciliteter i byen, og at byen skal være økovenlig og have en tørkeresistent vandforsyning. Der bliver også flyvende transport, selvkørende busser og et forbud mod alle fossile køretøjer.

De rent praktiske løsninger på alle ideerne er ikke kommet på bordet endnu, men det færdige projekt kommer til at koste i omegnen af 2500 milliarder kroner, skriver CNN.

En finansiering, folkene bag byen nu skal ud at finde.