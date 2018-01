’H.C., hvad fuck sker der for din cigarrøg, ærligt?': Hvis Maude var ung i dag, havde hun nok brugt 'ærlig' på denne måde

FOR ABONNENTER

Hvis vi nu sagde, at jeg skulle gætte din alder, ud fra hvordan du bruger ordet ’ærlig’, tror du så, jeg kunne det? Lad os prøve at se.

Hvis du kan finde på at bruge udtrykket ‘ærlig(t) talt’, vil jeg skyde dig til at være i bedsteforældregenerationen. Det var sådan noget, man kunne forestille sig Maude sige hændervridende og klagende til Hans Christian, lige inden hun gik på hovedet i seng: »Ærlig talt, Hans Christian, behøver du at ryge den cigar i spisestuen«. Maude var altså det, Tafdrup-brødrene ville kalde ’En frygtelig kvinde’, inden det blev moderne at lave film om dem.

Også hende, alle taler om her efter nytårstale og nytårskur, dronning Margrethe, kunne man forestille sig sige ’ærlig talt’ – der er noget majestætisk over udtrykket. For eksempel sagde dronningen sidste år om Mindeparken i Aarhus, der blev overmalet med rød og hvid maling af kunstmuseet ARoS: »Ligefrem at male græsset og træerne, som nu skal fældes, det er jeg ikke sikker på, er den mest fikse løsning, jeg har hørt om«. Her kunne man snildt forestille sig et ’ærligt talt’ indlede citatet.

Den altid meget royale prins Joachim, selv om han med den nylige dokumentar vil have os til at tro på, at han også er menneskelig og smører madpakker, brugte da også udtrykket, da han kommenterede sin fars pensionering forrige år: »Jeg synes ærlig talt, at det er velfortjent«. Kunne man forestille sig Jokke i stedet sige »Jeg synes helt ærlig, at det er velfortjent«? Nej, vel? Selv om prinsen ikke tilhører bedsteforældregenerationen, har han altid haft en lidt ældre sprogbrug end sine jævnaldrende, der – bredt anskuet – ville foretrække ’helt ærlig’.