Næste uges kultur: Troldmænd, prinsesser – og virkelig grimme tænder

TV

Britannia, historisk dramaserie. HBO Nordic, 19. jan.

Da de hvide kom til de vilde, ville de vilde vide, hvad de hvide ville. Og da romerne efter sejlads over kanalen anduvede de britiske øer i begyndelsen af vor tidsregning, blev de ikke mødt af vilde, men forskellige stammer, der ikke just så med milde øjne på de kampklædte legioner fra Støvlelandet.

De kom til at indse nødvendigheden af sammenhold, selv om de til daglig lå i dødelig klanstrid og i stedet for konsulenter havde druider – mennesker med overnaturlig indsigt. Vores egen charmerende Nikolaj Lie Kaas spiller en udstødt druide med virkelig grimme tænder og trang til at trippe på naturens egne psykedelica.

SCENE

Chess – The Musical. Tivolis Koncertsal. Premiere 19. jan.

Mange mennesker finder skakspillet uendeligt kedeligt, tørt og kun noget for nørder med fedtet hår og gabardinebukser trukket op til navlen. De aner imidlertid ikke, hvad de går glip af.

For skak er passion, skak er krig, skak er tankemagtkamp og evnen til at forudse modstanderens næste manøvre. Så derfor er det nærmest naturligt, at den musical, Abba-drengene Björn Ulvaeus og Benny Andersson tilbage i 1986 skrev sammen med Tim Rice – ham, som forfattede teksten til ’Jesus Christ Superstar’ – har en skakspiller som hovedperson. Og historien om skakspillere i den kolde krigs sidste dage har været opført på alverdens scener, herunder danske, adskillige gange.

I den aktuelle version i Tivoli spiller Stig Rossen og Bjarne Langhoff med brikkerne, og Xenia Lach-Nielsen er genstand for deres opmærksomhed.

OPERA

Lulu. Operaen. Til 7. feb.

En prinsesse bliver taget til fange af en troldmand. En ung prins befrier hende med et trylleinstrument. De gifter sig. Det er det hele. Ifølge instruktør Christian von Götz har den fladpandede historie skylden for, at Kuhlaus opera om prinsesse Lulu ikke er opført siden 1838. Den var faktisk et kæmpehit i København i 1820’erne, men så forsvandt den helt.

Og hvad gør man så, når der nu er masser af gode, glemte romantiske melodier og gyldne strygerklange, der potentielt kunne fylde Operaen med vellyd? Den tyske instruktør har simpelt hen givet denne danske version af ’Tryllefløjten’ en psykologisk makeover, så et dramahungrende nutidspublikum kan få noget mere at varme sig ved – end et stift, sexistisk eventyr.

FILM

Dobbeltspil. Instr. Per Fly.

Biografpremiere torsdag 18. jan.

Der var noget mere smæk for skillingen i filmens originaltitel, ’Backstabbing for Beginners’, men det ændrer ikke på, at historien lyder lovende. Danske Michael Soussan var ansat i FN’s olie for mad-program, da det gik op for ham, at maskineriet var smurt til svindel på den helt forkerte måde. Per Flys første film siden den om Monica Zetterlund har Ben Kingsley højt på rollelisten.