Med skolebørn på museum: »Jeg anede ikke, at man kunne blive dømt til døden, bare fordi nogle tilfældige mænd rakte hånden op« Hver tredje døde af pest, og en dødsdom kunne udskrives ved håndsoprækning over et krus øl. I 2017 åbnede Moesgaard Museum sidste del af sin faste udstilling om Danmarks fortid: den om middelalderen. Vi har inviteret tre skolebørn på museum for at se, om udstillingen appellerer til yngste del af målgruppen.

Hvad skal vi overhovedet med museer? Hvorfor skal børn af 2018 kende til middelalderen?

Jeg stiller spørgsmålene, kort efter at vi er kørt på motorvejen for at komme fra børnenes skole, Virupskolen i Hjortshøj nord for Aarhus, til Moesgaard Museum syd for byen, hvor børnene har lovet at tage med hen for at tage temperaturen på sidste del af museets permanente udstilling, ’Fri os fra det onde’ om middelalderen. Børnenes svar vil glæde enhver historisk interesseret:

»Det er vigtigt, at der er sådan et sted, hvor man kan få viden«, siger Karla Solkær Solskov fra 4. b.

»Det er jo ikke sikkert, at det, som ens mor og far siger, er rigtigt. På et museum får man det fortalt af nogen, der ved, hvad der er rigtigt. Sådan cirka i hvert fald«.