Morten Søndergaard: Vejret er ved at tabe vejret. Alle de inderste tanker. Alle de meninger om alt og intet

4.2. Skyet. Vejret har hørt om Skyen og beslutter sig for at komme på nettet. Det lægger sine data og feriefotos op i Skyen og prøver at forstå, hvad der skulle være det sjove ved det.

5.2. Regnbyer. Vejret opretter profiler på alle platforme og får straks mange venner. Det får likes, hjerter og følgere. Det føler sig en lille smule utilpas ved ordet følgere. Det ser sig tilbage over skulderen og ser efter sine følgere. Følgerne fotograferer vejret og lægger billederne op. Forfølgere? Er vennerne venner? Hjerter?

Syvdøgnsprognosen Vejrudsigten er blevet til ordstrømme på tv. Nu har poeterne taget over. Hver uge skriver et panel af digtere på skift et alternativt bud på en syvdøgnsprognose. Panelet: Line Knutzon, Nikoline Werdelin, Morten Søndergaard og Erling Jepsen. Denne uges vejrpoet er Morten Søndergaard (født 1964), digter, har skrevet en lang række digtsamlinger.Seneste udgivelse: ’Fra i dag – samlede digte 1992-2017’.

6.2. Overskyet. Mens vejret surfer rundt på nettet, forsøger det at forstå, hvordan algoritmerne bag Facebook, Instagram, Snapchat, Tweeter og Tinder fungerer. Jeg er en algoritme, tænker vejret. Men hvilken?

7.2. Stedvise byger. Vejret er ved at tabe vejret. Alle de inderste tanker. Alle de meninger om alt og intet. Og så så hurtigt! Alle de fotos af hunde og katte og pandaer. Vejret roder sig ud i et uvejr af ytringsfrihed og søger ly for en #MeToo-shitstorm.

8.2. Vekslende skydække. Vejret taber efterhånden interessen for nettet. Men det har lagt mærke til, at særligt ét ord går igen: ’Trump’ står der ligesom alle vegne. Trump, trump, trump. Vejret synes, at ordet lyder som støvler på march imod en afgrund.

9.2. Skyet. Det står klart for vejret, at Trump er et virtuelt frontsystem, et fake tordenvejr, som konstant tager meget store ord i sin meget lille mund. Trumps gule hår blæser i vinden som et godt spørgsmål.

10.2. Sol. Vejret hopper af nettet. Det går udenfor og ser til sine natteskyer. Vinden rammer det i ansigt på vej ned ad bakken. Det har været på nettet hele natten og har ikke kunnet sove. Nu sidder det lidt for sig selv og lytter til, at musvitterne kvidrer. Det ser solen stå op. Sollyset rammer skyerne nedefra og farver dem rosenrøde og orange. Der er andet i verden end det, som foregår i Skyen, synes vejret.