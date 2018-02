Sexnoten: Sex var ikke kun en synd i middelalderen. Det var sundt Sex med jævne mellemrum var en del af et sundt og godt liv i Middelalderen. For meget sex kunne ødelægge kroppen. For lidt kunne føre til den visse død.

Vi tror måske, at det kun er i vores moderne tid, at folk har sex af ren og skær fornøjelse. At man i gamle dage kun gik i seng med hinanden, når det handlede om at fremavle nogle unger, der kunne hjælpe til på gården eller underholde hinanden. Det passer bare ikke. I middelalderen (fra omkring år 1000 til 1500-tallet) havde folk masser af sex. Men også dengang var sex forbundet med flere overvejelser: Hvornår får man for meget? Og hvornår er man så forhippet på at gå forsigtigt frem, at det ikke bliver til noget?

Ifølge den britiske historiker Katherine Harvey var der særligt to ting på færde i middelalderen, når det handlede om sex: sygdomme og afholdenhed. Det skriver hun i det netbaserede tidsskrift Aeon. Kønssygdomme florerede akkurat, som de gør i dag, men fordi penicillinen først blev opfundet i det 20. århundrede, skulle der drastiske midler til, når det begyndte at brænde på de ædlere dele, eller når det dryppede mistænkeligt. Der blev snittet og skåret, drukket mærkelige væsker og behandlet med knuste orme og andre sager.

Kirken opfordrede til afholdenhed, men det var ikke sundt, hævdede tidens læger og henviste til mænd – blandt andre Frankrigs Ludvig VIII – der døde, fordi de igennem lang tid afstod fra at have sex. Mænd skulle af med deres sæd, og kvinder skulle stimuleres, og selv om man var præst og havde aflagt løfte om at leve i cølibat, kunne løsningen på diverse sygdomme være sex og onani.

