Havets luksuslinere var sejlende symboler på rigdom og fremskridt Designudstiling i London sætter fokus på de store oceanskibe i begyndelsen af det 20. århundrede og tager udgangspunkt i over 250 objekter, fra diamantbesatte tiaraer til maskindele og et bjerget træpanel fra ’RMS Titanic’.

Skulle nogen være i tvivl, sætter den perle- og diamantbesatte tiara fra Cartiers juvelerer standarden: En billet til 1. klasse på ’RMS Lusitania’ eller en af de andre store oceanlinere var et symbol på rigdom i særklasse ved indgangen til det 20. århundrede.

Over Atlanten i overdådige saloner på øverste dæk. Med fuld kraft frem fra tidens største maskiner, som buldrende billeder på fremskridt og modernitet i skibets bund. Dernede under 3. klasse, hvor en kejserlig tysk torpedo 7. maj 1915 gennemborede ’Lusitania’s skrog ud for Irlands kyst. Tiaraens ejer, canadiske lady Marguerite Allan fra kongesuite B-47, reddede sig med nød og næppe, da skibet sank på blot 18 minutter. Men mistede begge sine medrejsende døtre og deres to stuepiger blandt de 1.198 liv, som gik tabt.

Tyskerne hævdede, at skibets last af ammunition til de engelske tropper i Første Verdenskrigs skyttegrave gjorde ’Lusitania’ til et legitimt mål. Men i London blev angrebet i krigspropagandaen til selve eksemplet på »hunnernes« barberi og et redskab i det britiske pres for at ophidse den amerikanske offentlighed.

I 1915 tøvede Woodrow Wilsons regering endnu med at trække USA ind i krigen, men med 128 døde amerikanere på ’Lusitania’ så briterne en mulighed. Torpedoangrebet, tiaraen og ’Lusitania’s smukke saloner er alle dele af designudstillingen ’Ocean Liners: Speed and Style’ om de store oceanskibes betydning på V&A i London. Fortalt med udgangspunkt i over 250 objekter, fra balkjoler og badedragter til maskindele og et bjerget træpanel fra ’RMS Titanic’.