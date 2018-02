Erling Jepsen: En solsort på Christianshavn bliver så kåd, at den synger temaet fra ’I’m a Barbie girl’

Mandag kommer en solsort i Bylderup Bov uforvarende til at slå en trille i den tro, at det er forår. Det er ikke bare Henning henne i nummer fem, som hører det, men også en solsort oppe i Sønder Hygum. Den kaster sig straks ud i sin egen trille, og inden natten falder på, er mindst ti solsorte blevet hørt i Sønderjylland. »Det er altid nede hos os, at foråret kommer først«, siger Hennings kone.

Syvdøgnsprognosen Vejrudsigten er blevet til ordstrømme på tv. Nu har poeterne taget over. Hver uge skriver et panel af digtere på skift et alternativt bud på en syvdøgnsprognose. Panelet består af: Morten Søndergaard , forfatter. født 1964, uddannet fra Forfatterskolen, debut i 1992 med digtsamlingen 'Sahara i mine hænder', tidligere redaktør på det litterære tidsskrift Hvedekorn, medgrundlægger af den eksperimenterende digtersammenslutning Øverste Kirurgiske. Seneste udgivelse: ’Fra i dag – samlede digte 1992-2017’.

Tirsdag holder solsortene i Midtjylland sig ikke tilbage. Sangen fra Sønderjylland har nået dem, og de føler sig presset til at give den en ordentlig omgang, for det kan ikke nytte, at man i Sønderjylland er mere glad, end man er i Midtjylland.

Onsdag breder solsortesangen sig helt op til Skagen. Det får Carsten og to af hans venner til at kigge væk fra skærmen et øjeblik, og de går dermed glip af de danske curlingpigers bedste indsats under OL.

Torsdag slår vinden om i vest, og sangen når Fyn sidst på eftermiddagen. Det får Regitze i Bogense til at tage sine solbriller på. Hun tåler ikke forår, ingen ved hvorfor. Nogle siger, der var noget med en mand og et par heste.

Fredag tager vestenvinden til og blæser fuglesangen tværs over Sjælland og helt til hovedstaden. Det får Mathias på otte til at spørge sin mor, om det var en papegøje, han hørte. Moren kigger kort op fra sin avis og svarer, at der er mange papegøjer i København, så det er meget muligt.

Lørdag bliver en solsort på Christianshavn så kåd, at den synger temaet fra ’I’m a Barbie girl’ uden at skamme sig det mindste.

Søndag siger en far til sin søn i Bylderup Bov, at nu er det nok, og giver sønnen lov til at skyde efter fuglene med sin luftbøsse, en Diana 22. Den er meget velegnet til formålet, det kan jeg snakke med om.