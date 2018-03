'Gud' har pengepungen fremme: Er Drake god helt ind i sjælen eller en værre udspekuleret rad? Lige nu dominerer Drake hitlisterne i uhørt grad med ’God’s Plan’. I videoen til sangen giver han 1 million dollar væk, og det er for meget for nogle. Men ikke mange.

I sin nye video har den canadiske superstjerne Drake travlt med at være god ved de fattige. Til tonerne af sangen ’God’s Plan’ går han rundt i en udslidt del af Miami og deler pengegaver ud. 1 million dollar blev givet væk.

Med en megafon inviterer han folk til at tage alt, hvad de vil i supermarkedet, en skole får doneret en stor check, en ung mand en bil og enkelte udvalgte familier bliver overrasket bagfra af Drake, der giver dem et solidt bundt grønne dollars. Alle græder til sidst.

Det er ikke nogen helt almindelig video. Og ’God’s Plan’ ikke noget helt almindelig hit. Det ligger ikke bare nr. 1 på hitlisten verden over, mange steder gør den det med over dobbelt så mange afspilninger som nr. 2.

Hvad end du ser på Billboard Hot 100 eller Spotify, dominerer Drake hitlisten i en grad, der placerer ’God’s Plan’ på niveau med Whitney Houstons ’I Will Always Love You’ og Elton Johns ’Candle in The Wind’. Det er uhørt.

Drake har selv kaldt videoen »det vigtigste, jeg har gjort i min karriere«. Og selv om den set gennem en skandinavisk velfærdsprisme udviser godhed i kategorien vulgær filantropi, er den tiljublet i USA.

'En egoistisk understrøm'

Her bliver videoen til flere kommentatorers overraskelse hyldet for sin velgørenhed og af nogle allerede nævnt som en kandidat til årets video.

I The Atlantic har skribenten Spencer Kornhaber dog inddraget Ilan Kapoors bog ’Celebrity Humanitarianism’ i debatten og påpeget, at »stort opsat generøsitet har en egoistisk understrøm og ender ofte med at give seerne en følelse af, at en fortsat ulighed er okay«.

Er det lidt for smart at udnytte følelserne, 'se, her er et menneske i nød, der får noget godt', og så overføre dem til sig selv?

Også den vigtige hiphopradiovært Peter Rosenberg var ude med et kritisk spørgsmål:

»Er det lidt for smart at udnytte følelserne, ’se, her er et menneske i nød, der får noget godt’, og så overføre dem til sig selv?«.

Han fik et opkald fra Drake, der skældte ham ud for at vende noget positivt til noget negativt.

Hos sitet Pigeons & Plane mente Eric Skelton – efter at Taylor Swift tidligere i år fik røg for at være selvsmagende, da hun betalte studiegælden for en af sine fans – at Drake ville være et let offer for internettets bølger af sure opstød.

»Men jeg tog fejl. Hver eneste tweet eller youtubekommentar, jeg er stødt på, er positiv«, skriver Skelton.

Det mest overraskende ved ’God’s Plan’ viser sig måske ikke at være reaktionerne, men fraværet af reaktioner.