Morten Søndergaard og vejret fantaserer om indefrosne ord, der smelter over Rådhuspladsen

I vejrets fortsatte bestræbelse på at forstå sig selv beslutter det sig for at søge i litteraturen. Men hvor er litteraturen henne i denne tid?

Syvdøgnsprognosen Vejrudsigten er blevet til ordstrømme på tv. Nu har poeterne taget over. Hver uge skriver et panel af digtere på skift et alternativt bud på en syvdøgnsprognose. Panelet består af: Morten Søndergaard, forfatter. født 1964, uddannet fra Forfatterskolen, debut i 1992 med digtsamlingen 'Sahara i mine hænder', tidligere redaktør på det litterære tidsskrift Hvedekorn, medgrundlægger af den eksperimenterende digtersammenslutning Øverste Kirurgiske. Seneste udgivelse: 'Fra i dag – samlede digte 1992-2017'.

Nikoline Werdelin, dramatiker og tegner, født 1960, debuterede med stykket 'Liebhaverne' i 1997. For 'Mine to søstre' og 'Boblerne i bækken' modtog hun i 2001 og 2002 en Reumert som årets dramatiker. Har tidligere tegnet striberne 'Café' og 'Homo Metropolis' i Politiken.

Erling Jepsen, forfatter og dramatiker, født 1956, har skrevet adskillige dramatiske værker til teater, radio og tv. Gennembrudsromanen 'Kunsten at græde i kor' fra 2002 blev filmatiseret i 2006, og i 2008 fulgte filmatiseringen af romanen 'Frygtelig lykkelig' fra 2004.

Lea Løppenthin, forfatter, født i 1987, uddannet fra Forfatterskolen i 2013. Debuterede i 2014 med digtsamlingen 'nervernes adresse'. I 2016 kom digtsamlingen 'marts' er bedstsamt romanen 'Panser'. I 2017 modtog hun Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium.

Vejret vælger at gå på biblioteket. Men da vejret som regel færdes i udkantsområder, er det ikke let for vejret at finde et bibliotek, der holder søndagsåbent.

Til sidst lykkes det dog at smutte med en selvbetjeningslåner ind på Ørum Bibliotek. Her blæser vejret ned langs krimier og kogebøger og stormer speedlæsende gennem afdelingen med romaner.

Vejret hiver tilfældige bøger ned fra hylderne.

Dér står det med Rabelais’ ’Pantagruel’ og den fantastiske historie om de frosne ord, som tør op ude på havet. Vejret læser om, hvordan ord og lyde frøs til is i luften under et slag og nu smelter i luften omkring Pantagruel og hans venner ved grænsen til ishavet.

’Frrr’, ’bu’, ’gog’, ’magog’ lyder det i luften, mens ordene smelter, og vennerne varmer ordene op i hænderne eller kaster rundt med de mangefarvede ord-iskugler.

Vejret fantaserer om, hvordan det vil lyde, når alle indefrosne ord i isbjerge ved både Syd- og Nordpolen smelter, måske vil de kunne høres i luften over Danmark?

Vejret er stærkt optaget af global opvarmning, det siger sig selv. Det forestiller sig råb fra glemte polarekspeditioner smelte over Rådhuspladsen. »Hvornår er vi der?«, synes vejret allerede, at det kan høre, mens isen smelter videre ved polerne.

Vejret sætter Rabelais tilbage og lader et par regnskyl glide ned over hylderne med astronomi og poesi.

Så bladrer det distræt gennem Aristofanes’ drama ’Skyerne’, inden det, en lille smule klogere, løber ud i vintersolen.