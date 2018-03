Ugens ord: Ghetto er en bydel i Venedig

FOR ABONNENTER

Den sidste tid har vi hørt meget om ghettoer. Alene det seneste år har der været skrevet 1.175 artikler i landsdækkende dagblade indeholdende ordet ’ghetto’, mens der i samme periode for 20 år siden var halvt så mange artikler med ordet i – til trods for at der blev skrevet en hel del flere artikler i det hele taget dengang. Ghettoomtalen kulminerede i statsministerens nytårstale, hvor han løftede sløret for planer om at jævne ghettoer med jorden, og i torsdags fik vi så regeringens længe ventede ghettoplan. Men hvilke historier gemmer ’ghetto’ på sprogligt set?