Lægers digitale kommunikation med deres ældre patienter skal undersøges Et forskningsprojekt skal undersøge sproget i den digitale kommunikation mellem læger og deres ældre patienter.

Kære Anne, jeg har været voldsomt forkølet siden sidste søndag, og nu har det også sat sig på bihulerne. Kan du ikke udskrive mig en recept på noget pencillin? Desuden vil jeg gerne have en recept på mit shampoo – Nitzoral tror jeg det hedder (...) God påske! Kærlig hilsen Rasmus«.

»Hej Rasmus, jeg har skrevet noget penicillin og nizoral shampoo ud til dig. Det ligger på xxx apotek i morgen. God påske og hils familien. Hilsen Anne«.

Sådan kan det lyde, når en patient går til lægen digitalt. Eksemplet er fra lektor på medievidenskab på Syddansk Universitet Anette Grønnings forskning.

Da Anette Grønning var barn i 1970’erne, kom lægen på besøg i familiens hjem i Odense, når de var syge.

I dag foregår 15 procent af de praktiserende lægers konsultationer digitalt. Det svarer til mere end 6 millioner konsultationer om året.

Men ingen ved, hvad læger og patienter egentlig skriver til hinanden. Nu har en gruppe forskere på Syddansk Universitet fået 4,8 millioner kroner fra Veluxfonden til at forske i sproget i de digitale samtaler mellem ældre patienter og deres læge. Målet er, at projektet blandt andet skal munde ud i bedre undervisning af lægestuderende.

»På lægestudiet har man rollespil for at træne kommunikationen under et fysisk møde mellem læge og patient. Men de lærer ikke at skrive en e-mail til fru Hansen«, siger Anette Grønning.

Hun er leder af projektet, som også er støttet af Helsefonden og Syddansk Universitet, og har i 15 år studeret danskernes digitale samtaler.

Siden 2009 har det været lovpligtigt for praktiserende læger at tilbyde elektroniske konsultationer.

»Men vi ved ikke, hvad der foregår i de digitale samtaler mellem læge og patient. Hvad skriver vi til hinanden? Bruger vi mange prikker og spørgsmålstegn? Og følger der en sød besked med fra lægen, når man får sine prøvesvar, så man forstår tallene?«.

Det er især danskere over 65 år, der går til lægen online, siger Anette Grønning:

»Det er jo mytedræbende, i forhold til at man siger, det kun er de unge, der har styr på det digitale«.

Det gælder blandt andre Inger Lunn fra Odense, der er 92 år og medvirker i en video om forskningsprojektet.

»Da jeg er døv og ikke meget for telefonsnak, så er det så fint, for jeg kan bare skrive op til min læge og sætte kryds ved de ting, jeg mangler«, siger hun.

De eksempler, Anette Grønning har samlet, viser, at e-konsultationerne også drejer sig om andet end forkølelser og recepter. Det kan eksempelvis være digitale samtaler om sorg, depression og angst.

»Nogle af de læger, vi har talt med, er glade for e-konsultationer, mens andre oplever dem som tidsrøvende og besværlige. Og at de skal kunne stå 100 procent inde for det, de skriver, fordi det bliver stående«, siger Anette Grønning.

I sit materiale har hun eksempler på læger, der bare »hamrer prøvesvar ud til patienterne uden nogen kommentarer«. Og eksempler på, at den digitale kommunikation fungerer rigtig godt.

»En patient, der skal til Mauritius, skriver for at spørge, om hun har de nødvendige vaccinationer. Og så svarer lægen: »Ja, det har du, kan jeg se. Rigtig god tur««.

Danmark anses ifølge Anette Grønning som et foregangsland, når det gælder lysten til at bruge ny teknologi. I forhold til resten af Europa deltager langt flere danskere i digital kommunikation.

»Der er fortsat forskel på unges og ældres brug, men fra 2011-2016 faldt andelen af 65-89-årige, der aldrig har anvendt internettet, fra 44 til 19 procent«.

Til gengæld er dele af det danske sundhedssystem stadig relativt konservativt, siger Anette Grønning: »Der er praktiserende læger, der stadig bruger telefax«.