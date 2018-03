Dansk-irakisk pige udgiver bog om at blive sendt på genopdragelse: Jeg havde ingen værdi, følte jeg. Jeg var der bare Da Zeinab Mosawis klassekammerater i Allerød skulle i gang med terminsprøverne i 9. klasse, sendte hendes forældre hende på genopdragelse i Irak. Efter fem måneder lykkedes det hende at flygte tilbage til Danmark. Torsdag udkommer Zeinab Mosawis bog om barndommen, opholdet i Irak og forsøget på at blive et helt menneske med rødder i to kulturer.

På fødderne havde hun et par Vans, som man skimtede under burkaen, når hun gik. Den 16-årige pige havde beholdt sine gummisko på og nægtet at iføre sig de irakiske damesko, som hendes far havde foræret hende. Han havde vundet kampen om burkaen, og når de sammen tog på markedet eller besøgte et af de hellige steder i Irak, bad han hende om at iføre sig den. Også selv om ingen andre af familiens kvinder gik i burka.