Nikolaj Coster-Waldau: »Jeg er chokeret over forholdene for børn i dansk film« Den danske skuespiller oplever at arbejdsforholdene er langt bedre for børn i udlandet. Brancheorganisationer mener kulturen har ændret sig, men efterspørger mere faste regler, når det gælder de yngste.

Er filmbranchen indrettet, så børneskuespillere kan være trygge?

Serie De misbrugte filmbørn I dette dokumentariske projekt i fire kapitler beretter seks mænd og seksten kvinder om, at to af filminstruktørerne bag ikoniske ungdomsfilm som ’Du er ikke alene’ og ’Måske ku’ vi’ systematisk krænkede og misbrugte dem, da de var børn. Fem af mændene står frem med navn, én er anonym. De fortæller om krænkelser og overgreb fra instruktøren Lasse Nielsen. Fem kvinder står frem med navn, elleve er anonyme, og de fortæller, at Ernst Johansen udsatte dem for overgreb, derunder fuldbyrdede voldtægter. Det systematiske misbrug, som de tidligere børneskuespillere beskriver, skete, samtidig med at instruktørerne Lasse Nielsen og Ernst Johansen fik millioner af kroner i statslig filmstøtte. De fleste af mændene og kvinderne har i årtier døjet med følelser som skyld og skam. Mange har aldrig før fortalt om deres oplevelser offentligt. Årtier senere har overgrebene endnu store og vidtrækkende konsekvenser for mange af dem. Projektet er blevet til i samarbejde med TV 2. Vis mere

Det spørgsmål stiller flere brancheforeninger sig selv, efter at 22 mænd og kvinder de seneste dage har fortalt til Politiken, at de som mindreårige blev krænket eller seksuelt misbrugt i forbindelse filmoptagelser til nogle af 1970’ernes største ungdomsfilm.

Det drejer sig om instruktørerne Lasse Nielsen og Ernst Johansen, der ifølge de daværende børneskuespillere begge udnyttede deres position over for de børn, de arbejdede med.

Når jeg arbejder sammen med børn, er de jo mine ligeværdige kollegaer, så det kan ikke være rigtigt, at der er færre rettigheder for dem end for mig Nikolaj Coster-Waldau

Ifølge Klaus Hansen har arbejdskulturen i filmbranchen ændret sig meget siden 1970’erne. Derfor anser han det også for usandsynligt, at seksuelle krænkelser mod børn kan finde sted i dag. Samtidig efterlyser han dog mere faste regler.

»Vi har i dag udarbejdet en masse retningslinjer, som producenterne kan følge, hvis de skal arbejde med børn. Men det er kun retningslinjer«, siger han.

For eksempel anbefaler de, at man indhenter børneattester på dem, der skal arbejde tæt sammen med børnene. Havde man gjort det, da Ernst Johansen ville lave ’Krigernes børn’ i 1979, havde man opdaget, at han var dømt for seksuelt misbrug af mindreårige.

»Men igen, det er ikke noget, man skal. Derfor savner jeg, at vi finder ud af at udnytte værktøjer som børneattesterne bedre, når det gælder filmproduktion«, siger Klaus Hansen.

Også Danske Filminstruktører og Skuespillerforbundet efterlyser strammere regler.

»Som det ser ud i dag, har vi ingen deciderede regler for at beskytte børn«, siger formand for Danske Filminstruktører Christina Rosendahl.

»Lad os sige, at en dømt sexforbryder ville melde sig ind hos os, så ville vi helt objektivt kunne optage dem«, siger hun.

Er folk ikke uddannede filminstruktører, men vil meldes ind hos dem, diskuterer de dem altid i bestyrelsen, men de beder ikke om at se straffeattester.

Skuespillerforbundet lavede for to år siden vejledende børnekontrakter til trods for, at de som gruppe ikke har nogen overenskomst. Det gjorde man efter flere opkald fra forbundets voksne medlemmer, der oplevede, at arbejdsforholdene generelt var dårlige for de yngste medspillere.

Ligeværdige kollegaer

En af de skuespillere, der har bemærket børnenes dårlige arbejdsforhold, er Nikolaj Coster-Waldau.

Han har arbejdet med børn i både USA, Canada og England, men det var først, da hans egne døtre begyndte at få skuespillerjobs herhjemme i Danmark, at det gik op for ham, hvor dårlige rammer der er.

»Der er helt præcise regler for, hvordan børn skal behandles, i udlandet. Derfor var jeg også chokeret over, hvordan forholdene er i Danmark«, siger han: »Når jeg arbejder sammen med børn, er de jo mine ligeværdige kollegaer, så det kan ikke være rigtigt, at der er færre rettigheder for dem end for mig«.

Der, hvor Coster-Waldau har arbejdet med børn, er der strikse arbejdstidsregler, og alle børn har en værge eller forælder med konstant for at sikre, at barnet har det godt og ikke bliver gjort til en »lille voksen med et kæmpe ansvar«. Herhjemme oplevede han omvendt, at hans 13-årige datter ringede hjem klokken 24 en aften fra nogle filmoptagelser på Fyn, hvor hun selv måtte stå for at gå i seng, mens resten af filmholdet festede.

»Hun havde følelsen af, at de havde glemt, hun var et barn«.

Da han ville besøge sin yngste datter på settet til en tv-serie, hun er i gang med at optage, fik han at vide, at det ikke var så godt.