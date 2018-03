Pussy Riot laver ny protestsang mod genvalget af Putin Den russiske punkgruppe beskylder Putin for at stå bag forgiftninger, tortur, politiske mord og korruption.

Selv om to af punkgruppens medlemmer afsonede 21 måneder i spjældet for en anti-Putin demonstration i en kirke i 2012, så bliver punkgruppen Pussy Riots ved.

Nu har det feministiske punk-kollektiv udgivet en sang, 'Elections', i protest mod de 18 år Putin allerede har siddet ved magten, og de yderlige seks på præsidentposten, han vandt ved søndagens valg, skriver The Guardian.

I en udtalelse i forbindelse med udgivelsen skriver Pussy Riot blandt andet: »Hvad har 18 år med Putin ved magten givet os? Arrestationer, forgiftninger, tortur, mord på politiske aktivister«.

Samtidig skriver Pussy Riot, at korruptionen er blev kæmpestor, at de demokratiske institutioner er blevet undergravet, at den økonomiske ulighed er steget voldsom, og at der er miljøkatastrofer i mange industriområder i Rusland.

Vladimir Putin fik 76 procent af stemmerne ved søndagens valg i Rusland og sikrede sig dermed yderligere seks på præsidentposten.

»Vi vil ikke lystre«

I teksten på 'Election' lover Pussy Riot at blive ved med at kæmpe imod ham i hele perioden: »Vi vil ikke lystre« lyder det i et af hip hop-versene.

Gruppen har samtidig udgivet en video til sangen, der indeholder malerier lavet af den fængslede kunster Oleg Navalnyj. Han er bror til den kendteste oppositionsleder i Rusland, Aleksej Navalnyj, der fik forbud mod at stille op til præsidentposten på grund af en dom for underslæb, som mange kalder fabrikeret.

Pussy Riot har også protesteret mod Donald Trump i sange som 'Make America Great Again' og 'Police State'.