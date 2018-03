Fransk makeover: Skal Eiffeltårnet males rødt?

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Fra og med oktober begynder et hold vovehalse fra malerbranchen at dynge omkring 60 ton maling ud over Eiffeltårnet. En mængde svarende til vægten af ti fuldvoksne afrikanske elefanter. Herefter skal de 25 malere i næste tre år trække fede baner af maling, der skal dække Gustave Eiffels mest berømte arkitektoniske værk. Men indtil videre har Paris og Det Franske Kulturministerium ikke fundet ud af, hvilken farve 'Iron Lady', som Eiffeltårnet også kaldes, skal have. Det skriver det internationale nyhedsmedie for kunst Artnet News. Selv om det kan være svært at forestille sig Eiffeltårnet iført nye klæder, er det ikke noget nyt. Siden monumentet blev opført i 1889, er tårnet blevet nymalet cirka hver syvende år. I alt 18 gange siden det første lag maling kom på. Et gammelt maleri Og faktisk har Eiffeltårnet tidligere været både okkergul og rødbrun, inden det fik sin bronzebrune farve, som den har haft siden 1968. Oprindeligt valgte Gustave Eiffel farven rød til den 300 meter høje udkigspost, da han mente, at det var den mest effektive farve til at modstå potentiel rust. »Ligesom når vi genopretter et gammelt maleri, genopdages og genoplives disse gamle farver. Dette vil give noget næring til tanken om, hvorvidt man skal tilføje nuancer eller ikke til den nuværende nuance«, fortæller en specialist fra kulturministeriet til avisen Le Parisien. Det vides endnu ikke, hvornår den endelige beslutning bliver truffet, og om Eiffeltårnet i fremtiden vil vende tilbage til sin oprindelige røde farve, som Gustave Eiffel oprindeligt havde tænkt. Det omfattende malerarbejde er en del af et renoveringsprojekt på 317 millioner dollar, der skal finde sted i løbet af de næste 14 år.