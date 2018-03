Sol, solskin, solkind: Næsten intet er så smukt som en kind

Sol, solskin, solkind.

Solen rammer alle overflader, de suger den til sig, og den bor i dem.

Syvdøgnsprognosen Vejrudsigten er blevet til ordstrømme på tv. Nu har poeterne taget over. Hver uge skriver et panel af digtere på skift et alternativt bud på en syvdøgnsprognose. Panelet: Lea Marie Løppenthin, Nikoline Werdelin, Morten Søndergaard og Erling Jepsen. Ugens vejrpoet: Lea Marie Løppenthin (født 1987). Forfatter. Har udgivet digtsamlingerne ’nervernes adresse’ og ’marts er bedst’ og senest romanen ’Panser’ (2016).

Der er næsten ingenting så smukt som en kind.

En kind, et rejsemål i sig selv, en lejrplads.

Jeg forestiller mig hele himlen som en kind.

Zeus forvandlede sig til en gylden regn for at komme ind til Danae, der var muret inde i et tårn. Sådan blev Perseus undfanget.

En vittighed, et sted på nettet:

It’s like winter is really mad and keeps storming out of the room and then coming back yelling, »And another thing!«

Vejret tages til indtægt for alting.

Alt handler om vejret, undtagen vejret, det handler om bevægelse.

Vejr: norrønt veðr, tysk Wetter af en rod med betydningen ’blæse, ånde’.

Klima er det oldgræske ord for hældning; klíma afledt af klinein ’hælde, bøje, bøje sig ned’, som igen er afledt af indoeuropæisk *kjlei ’bøje, hælde, læne’.

Husk det, når du cykler gennem frosten! Husk det, når solen rammer din kind.

Det smukkeste, jeg så i sidste uge:

Træer, der mimede den menneskelige anatomi. Eller var det mennesker, der slog rod og blomstrede? Det var bare en science fiction-film med Natalie Portman. Men jeg elskede de træer. Nostalgisk, romantisk, det var det vel. Længslen efter træblivelse, er det bare nationalisme?

Det smukkeste, vi skal se i den kommende uge:

En måneds afslutning.

Et stadig større hul i Danmarkskortet.

Et hul, hvori Danskheden forsvinder ned, som shampoo i et afløb. Ud på det åbne hav, hvor det mister sig selv og bliver plankton og tang i stadig heftigere farver.