Ny rapport om nordiske kulturinstitutioner: Der er for få udlændinge i dansk kulturliv I Norge og Sverige er der langt flere udlændinge på kulturinstitutionernes chefgange end i Danmark. Det er problematisk, for det indskrænker udsynet, vurderer teaterdirektør.

Danmark halter langt efter de nordiske naboer, når det handler om andelen af personer med udenlandsk baggrund i chefstillinger på de statsligt finansierede kulturinstitutioner.

I Sverige udgjorde personer med udenlandsk baggrund 10 procent af cheflaget i 2015, og i Norge var tallet 5,5 procent.

I Danmark er det derimod 1,5 procent af cheferne på institutionerne, der har udenlandsk baggrund. Og modsat de nordiske nabolande er andelen blevet mindre siden 2000. Det viser en ny undersøgelse, foretaget af det uafhængige videnscenter Kulturanalys Norden, der producerer viden om kultursektoren i de nordiske lande.

Analysen viser også, at Danmark halter bagefter, når man ser generelt på de ansatte på kulturinstitutionerne. En af forklaringerne på Danmarks efterslæb er dog, at der i Danmark findes langt flere mindre, statsanerkendte museer og teatre end i eksempelvis Sverige, vurderer Trine Bille, professor ved CBS og ekspert i kulturøkonomi.

FAKTA Ny rapport ’Kultur med olika bakgrund’ fra 2017 kortlægger omfanget af personer med udenlandsk baggrund på de statsstøttede kulturinstitutioner i Norden. Danmark halter markant efter Norge og Sverige hvad angår personer med udenlandsk baggrund på institutionernes chefgange. Det samme gælder de ansatte generelt. Der er store forskelle mellem kunstområderne – der er mange udlændinge i orkestre, mens det kniber på museer.

»På de lokale museer og egnsteatre vil der nok i højere grad være en tendens til at ansætte chefer med dansk oprindelse, mens det i højere grad er på de store nationale og regionale kulturinstitutioner, der ansættes chefer med udenlandsk baggrund«, siger hun.

»Men tallene tyder generelt på, at der er et stykke vej igen, før alle uanset national baggrund har lige muligheder for at blive ansat på de statslige kulturinstitutioner«.

Tallene tyder generelt på, at der er et stykke vej igen, før alle uanset national baggrund har lige muligheder for at blive ansat på de statslige kulturinstitutioner Trine Bille, professor ved CBS og ekspert i kulturøkonomi

Og det kan være et problem, vurderer direktør på Det Kongelige Teater Morten Hesseldahl.

»Ville det være klogt at udvide sit udsyn og få flere med forskellig alder, køn og kulturelle baggrunde ind i kulturinstitutionerne? Helt sikkert! Både for at kunne få øje på bevægelser ude i verden og for at kunne orientere sig mod nye publikumsgrupper. Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt, at alle ligner hinanden«.

Netop Det Kongelige Teater er en af de institutioner, hvor medarbejderstaben tæller en lang række udenlandske ansatte – også på højeste niveau. Det gælder blandt andre den engelske operachef John Fulljames, orkesterchef Antony Ernst fra Australien samt den russiske chefdirigent Alexander Vedernikov.

»Det er en klar fordel, hvad angår netværk og rekruttering. Når man bringer personer med forskellige baggrunde ind i en kulturinstitution, får man alt andet lige en bredere indsigt og et skarpere udsyn, når institution og produkter skal udvikles«, siger Hesseldahl, der har en fortid som medlem af DR’s direktion.

»Men det er også vigtigt at fastslå, at kompetence ikke automatisk kommer med en bestemt etnisk eller kønslig baggrund. Og nogle steder kan det være svært at komme udefra og ind på chefgangen, fordi man skal navigere meget specifikt i en dansk politisk virkelighed«.