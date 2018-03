Politisk parti omdanner fodboldstadion til en musikfestival På plakaten har det britiske Labour-parti blandt andet musikere som Rea Morris, Jermain Jackman og The Magic Numbers

Normalt er tilskuerpladserne på White Hart Lane fyldt med højtråbende fodboldtilhængere, der skråler med på slagsange til ære for deres hvidklædte helte på grønsværen.

Men til sommer bliver fodboldklubben Tottenhams hjemmebane omdannet til en scene for en række musikere, når det britiske Labour-Parti åbner sluserne til partiets første musikfestival.

I stedet for fodbold skal White Hart Lane altså danne rammen for musikere som Rea Morris, The Magic Numbers og Jermain Jackman samt politiske og litterære talere.

Beslutningen om at skabe en festival kommer efter at partiets leder, Jeremy Corbyn, sidste år holdt en tale fra hovedscenen på Glastonbury Festival, hvor han blandt andet talte om vigtigheden af at stå sammen og kreativitet.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Labour-Partiet har tidligere haft succes med lignende arrangementer, da de i samarbejde med gruppen The World Transformed i 2016 afholdt en fire-dages festival med både musik, kunst og politik. Et event, der ifølge The Guardian, havde mere end 5.000 besøgende.