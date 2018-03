Sælg det hele, sagde Ingmar Bergman: Filmmandens paradis blev reddet i sidste øjeblik

Fårö, efterår 2006. Linn Ullmann står sammen med en veninde uden for den ene af sin fars ejendomme på den vindblæste ø nord for Gotland.

Her på gården Dämba har faren, Ingmar Bergman, sin lille private biograf.

Sammen skal de se film kl. 15, men 5 minutter før er han stadig ikke ankommet. Han kommer altid 10 minutter før, og han hader, når andre er forsinket. Linn Ullmann er urolig, og hun slapper først en smule af, da Bergmans røde Jeep ræser ind på gården i en støvsky. Ud står den berømte instruktør. Han er 17 minutter forsinket, og han opdager det ikke engang selv.

I foråret 2007 mødes far og datter på Fårö. De skal i fællesskab skrive en bog om, hvordan det er at blive gammel. Bergman opfylder alle betingelser. Han er blevet 88, og ordene begynder at forsvinde. Han kan se vinduesviskerne piske hen over ruden i Jeepen, men han kan ikke huske, hvad de hedder.

Ingmar Bergman Film- og teaterinstruktør. Forfatter. Født 14. juli 1918 i Uppsala. Død 30. juli 2007. Søn af præsten Erik Bergman og hustru Karin Bergman. Student i 1937, læser litteratur på universitetet, men opgiver i 1940 og får aldrig en uddannelse. Debuterer som iscenesætter på et lille teater i 1938. Ansat som regiassistent og manuskriptforfatter hos Svensk Filmindustri i 1943. Yngste teaterchef nogensinde på Helsingborgs Stadsteater april 1944. Leder af Malmö Stadsteater i 1952. Teaterchef på Dramaten, Sveriges svar på Det Kongelige Teater, 1963-66. Guldbjørnen i Berlin 1958 går til ’Ved vejs ende’ (’Smulltronsstället’). Oscar for bedste udenlandske film til tre af hans film: ’Jomfrukilden’ i 1961, ’Som i et spejl’ i 1962 og ’Fanny og Alexander’ i 1984. Æresoscar i 1971 for sit lange virke, The Irving G. Thalberg Memorial Award. Afhentes af svensk politi i januar 1976 under en prøve på Dramaten pga. mistanke om skattesvig. Flytter derfor til München og arbejder bl.a. ved Residenztheater. Frikendes i 1979. Flytter tilbage til Sverige i 1984. Gift fem gange og far til ni børn. Vis mere

Linn Ullmann skriver om det i romanen ’De urolige’, men den fælles bog bliver aldrig færdig, for Ingmar Bergman dør få måneder senere, netop som han er blevet 89.

Her begynder historien om arven efter Bergman, og hvis det stod til instruktøren selv, kunne den fortælles meget hurtigt. Som stor iscenesætter havde han selvfølgelig skrevet manuskriptet på forhånd i form af et testamente.

Den store bolig Hammars ved vandet og de tre øvrige Fårö-ejendomme, Dämba, Ängen og Skrivehytten, skulle sælges til højestbydende og sælges på auktion. Det samme skulle hele indboet. Pengene fra auktionerne skulle deles mellem arvingerne.

Sælg det hele

Med planen ønskede Bergman at forhindre højrøstede slagsmål mellem arvingerne og følelsesfulde diskussioner om, hvem der skulle overtage hvilke effekter og genstande. Ikke noget familiedrama. Kun upersonlige pengesedler.

Så let gik det selvfølgelig ikke, og der kom faktisk til at gå mere end to år, før det blev klart, hvad der skulle ske med Bergmans berømte tilholdssted på Fårö, og svensk kulturliv var ikke til meget hjælp. Redningen kom uventet fra udlandet.

Når det handlede om den kunstneriske arv, gik det nemmere. Alt var planlagt på forhånd.

De store kulturinstitutioner samlede sig allerede i 2002 om at oprette Stiftelsen Ingmar Bergman. Det Svenske Filminstitut, SVT, Dramaten og Svensk Filmindustri påtog sig med stiftelsen at administrere, bevare og informere om Bergmans samlede kunstneriske virksomhed.

Og der var mere end rigeligt at holde styr på.

Kunstneren selv havde på forhånd doneret hele sit personlige arkiv til stiftelsen. Manuskripter til bøger, film og teater. De berømte arbejdsbøger. Breve. Stillbilleder. Fotografier. I dag ligger der 40 hyldemeter med materiale, som Ingmar Bergman personligt har haft fingrene i, og historien om sit arkiv nåede instruktøren også at iscenesætte, mens han stadig kunne.

Alt smidt væk – sådan da

»Arkivet er hans Gesamtwerk. Det består af hans værker, men også af alle hans ideer og projekter, som aldrig blev færdige. Mens han levede, blev han nogle gange spurgt, om han havde gemt noget, og så svarede han, at det havde han ikke. Alt var smidt væk. Men det passede ikke. Han havde ikke alene gemt alt. Han lod endda sine orginalmanuskripter indbinde og fik dem låst inde«, fortæller Bergman-eksperten Jan Holmberg.

Siden 2010 har han stået som daglig leder af det omfattende Bergman-arkiv, som ligger i tilknytning til Det Svenske Filminstitut i Stockholm.

Det bedste, der kunne ske for Bergman hjemme i Sverige, var, at han døde i 2007. Da kunne alle se, hvordan hans død blev forsidestof i aviser som Politiken, Le Monde og The New York Times Jan Holmberg, leder af Bergman-arkivet

Arkivet kom i gang via fondsbidrag, heriblandt fra Riksbankens Jubilæumsfond, og pengene brugte man til at oprette databasen over Bergmans mange aktiviteter og materialer.

»I dag tjener vi selv til driften, for Ingmar Bergman overlod rettighederne til stiftelsen, så når et teater ude i verden spiller ’Scener fra et ægteskab’, får vi pengene fra rettighederne. I øjeblikket spilles Bergman meget, og der er omkring 50 nyopsætninger hvert år spredt ud over hele verden«, fortæller Jan Holmberg.

De tre Bergman-stiftelser Stiftelsen Ingmar Bergman. Det er forskernes stiftelse, som rummer hele kunstnerens arkiv af manuskripter, arbejdsbøger, breve, kontrakter og billeder. Bergman donerede et materiale, der fylder 40 hyldemeter. Oprettet i 2002 af Det Svenske Filminstitut, SVT, Dramaten og Svensk Filmindustri. Stiftelsen Bergmangårdene med norsk kapital. Det er kunstnernes stiftelse. Bergmans fire ejendomme på Fårö står i dag til rådighed som refugium for filmskabere, forfattere, musikere, scenekunstnere og journalister fra hele verden i sommerhalvåret. Opholdet på øen er gratis, men kunstnerne skal give noget tilbage til lokalsamfundet. Stiftelsen Bergman Center. Publikums stiftelse. Skabt i 2011 for EU-midler i den tidligere Fårö Skole. I øjeblikket bidrager den svenske stat og Gotland-regionen til driften. Står for den årlige Bergman-uge på Fårö. Centret viser Bergmans film og har udstillinger og aktiviteter om hans liv og værk. Der arrangeres rundture, såkaldt Bergman-safari, til markante Bergman-lokaliteter. Han indspillede flere film på øen. Vis mere

Mange af forestillingerne bliver sat op på forholdsvis små scener, men ifølge Jan Holmberg har Bergman-arkivet heller ikke brug for mange penge for at holde sig kørende. Det årlige budget er på 4 millioner kroner.

Jan Holmberg har netop skrevet beretning for 2017, og han husker eksempelvis, at en forsker fra London har interesseret sig for de projekter, som Bergman aldrig fik realiseret. En anden udenlandsk professor har brugt arkivet til en skildring af smerten i kunst, og en student fra Milano har undersøgt den rolle, jødedommen spiller i Bergmans film.

»Op til markeringen af 100 året har der selvfølgelig også været mange, der har brugt arkivet til research for dokumentarfilm om Ingmar Bergman«, siger Jan Holmberg

Ofte kommer interessen for det store arkiv fra udlandet, og det er ikke tilfældigt.

»Det bedste, der kunne ske for Bergman hjemme i Sverige, var, at han døde i 2007. Da kunne alle se, hvordan hans død blev forsidestof i aviser som Politiken, Le Monde og The New York Times, og svenskerne forstod, hvilken betydning han havde haft internationalt. Der er kun få andre svenskere, måske slet ingen, der på den måde kan måle sig med ham«.

Gang på gang har Jan Holmberg set, hvordan besøgende fra udlandet har været overraskede over svenskernes syn på verdensnavnet Bergman.

»Ofte har jeg haft journalister fra Frankrig, Rusland eller Latinamerika på besøg i arkivet, og på et tidspunkt er de gået ud på gaden for at høre, hvordan manden på gaden ser på Bergman, og de bliver chokerede, for enten har svenskerne ikke kunnet lide ham, eller også har de været ligeglade«, siger Holmberg.

Foto: AP Ingmar Bergman døde i 2007, 89 år gammel. Derefter fulgte flere år, hvor datteren Linn Ullmann forsøgte at rejse midler til at sikre hans ejendomme på Fårö. Det lykkedes, da mæcenen Hans Gude Gudesen købte det hele på auktion.

Elsket – i udlandet

Han har flere gange formuleret det sådan, at alle i Sverige har en mening om personen Ingmar Bergman, mens få kender hans kunst, hvorimod det i udlandet forholder sig præcis modsat.

Hvorfor er det sådan?

»Det er lidt kompliceret at forklare, men det hænger nok sammen med, at Bergman slog igennem lige efter Anden Verdenskrig. Sverige var urørt af krigen, og industrien var stort set intakt. Vi kunne tjene penge ved at bygge Europa op igen. Samtidig kom det store socialdemokratiske folkehjemsprojekt, hvor Sverige på rekordtid gik fra at været et bondesamfund til et industrisamfund. Her blev selvopfattelsen, at Sverige kun så fremad. Alt var godt, og vi skulle bare bygge en endnu bedre verden. Og her kom Ingmar Bergman og satte fingeren på alle de ømme punkter. Svenskerne led også af angst, de var utro og dårlige mennesker. Det provokerede mange«, siger Jan Holmberg.

Han nævner også, at svenskerne kan være ret selvgode, og at de opfatter Sverige som verdens mest moderne land. Den opfattelse kolliderede ligeledes med billedet af Bergman, som mange svenskere opfattede som gammeldags. Uanset hvordan man vendte og drejede det, så Bergman ud til at gå i den modsatte retning af den svenske tidsånd.

»Når han talte om Gud, forstod svenskerne det ikke, for var Gud ikke noget, vi holdt op med at tale om for 20 år siden? Og når han ikke tog stilling til Vietnamkrigen, blev han anset for at være borgerlig, og da han i 1980’erne og 1990’erne blev meget selvbiografisk, blev han anset for at være egoistisk«, siger Holmberg.

Som han ser det, har stort set hver generation siden 1940’erne været i opposition til Bergman. I stedet for at lade sine film være en del af tidsånden stræber Bergman ifølge Jan Holmberg efter en høj grad af tidløshed, og han kan ikke lade være med at tænke, at det kan være meget problematisk for et så lille land som Sverige at rumme en så stor kunstner, og han drager en direkte parallel til Danmark og bemærker, at vi heller ikke har haft det specielt let med markante kunstnere som Lars von Trier og H.C. Andersen.

De unge genopdager ham

»Den unge generation af kunstnere har det anderledes. De er ikke vokset op i Bergmans skygge og har set ham som en mand, der enten havde en formel eller uformel magt i kulturlivet. De unge ser, at udlandet er interesseret i ham, og det vækker deres interesse«.

Helt uden interesse for Bergman er svenskerne dog langtfra. Men Jan Holmberg synes dog at have ret i, at interessen fortrinsvis går på personen Bergman. Manden, der havde fem hustruer, som han fik i alt ni børn med. Manden, der flyttede til udlandet, fordi han følte sig forfulgt af skattevæsnet. Manden, som til sidst permanent slog sig ned på Fårö nord for Gotland. Langt fra Stockholm og det kulturelle buzz.

Det var også privatmennesket Ingmar Bergman, der havde største interesse for journalisten og forfatter Thomas Sjöberg, da han i 2013 fik udgivet bogen ’Ingmar Bergman – en fortælling om kærlighed, sex og svigt.’

Bergman havde ikke en computer og skrev alt i hånden. Det digitale var en fremmed verden for ham Jan Holmberg, leder af Bergman-arkivet

Før udgivelsen sagde Sjöberg til Dagens Nyheter, at han har svært ved at holde sig fra personligheder, som er blevet så store, at de har fået lov til at tegne deres eget billede i offentligheden. Det giver ham lyst til at fortælle modfortællingen.

Sjöberg skrev bogen om den svenske pornokonge Berth Milton, og han skrev også bogen om Ikea-stifter Ingvar Kamprad og afslørede blandt andet hans forbindelser til gamle nazister. Og frem for alt var det Sjöberg, der skrev bogen ’Den modvillige monark’ om kong Carl XVI Gustaf. Bogen skabte så meget blæst, at kongen mødte et massivt presseopbud ude i skoven midt under en jagt. Spørgsmålene var usædvanlige for kongelige pressemøder. Hvad var det for eksempel med besøg på stripklubber?

Søges: Skandale

Skandalepressen havde knap så travlt, da Bergman-bogen udkom i 2013 med Thomas Sjöberg som hovedforfatter og to andre som medforfattere.

’Søges: Skandale’ lød overskriften i Aftonbladet, hvor anmelderen undrede sig over, hvorfor Sjöberg havde udvalgt sig et så utaknemmeligt stof. Og hvad havde han forventet at finde? At Bergman ikke gik op i familien, var despotisk og utro? »Det ved vi jo«, skrev anmelderen.

Anmelderen hos Sveriges Radio konstaterede, at i modsætning til bogen om kongen behøver ingen snappe efter vejret her. Men var den så interessant? Jo, den var velskrevet, mente anmelderen, og der var også nye kilder, heriblandt fra Bergmans forældre. En gængs holdning synes at være, at der i virkeligheden ikke er meget at afsløre om Bergman. Alt er sagt før. Han har endda skrevet det meste selv. Ikke engang ungdommens nazisympatier har han sparet sig selv for at nævne.

Når man siger det til Thomas Sjöberg, lyder svaret:

»De, der siger det, tilhører en lille snæver kreds af Bergman-beundrere og selvudnævnte eksperter. Et overvældende flertal af boglæserne er helt uvidende om detaljerne i Bergmans private kaos. Min bog tilfører virkelig meget, som ikke tidligere har været alment kendt om hans personlige liv, hans nazistsympatier som ung mand og de konsekvenser, hans livslange svigt af hustruer, ekshustruer og børn. Desuden løj Bergman konstant om sit privatliv, hvilket ansporede mig til at afsløre en hykler«.