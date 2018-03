Folkene bag 'Angry Birds' har udviklet et Netflix for mobilspil Det finske firma Hatch Entertainment har lanceret en betaversion af en ny form for streamingtjeneste på Google Play.

For et fast månedligt beløb kan du spille alle de spil på mobilen, der normalt koster penge hver for sig.

En slags Netflix eller Spotify for mobilspil.

Det er, hvad det finske selskab Hatch Entertainment har lavet med deres app, der netop nu kan hentes i en betaversion i den danske Google Play.

»Det her er en ny måde at spille mobilspil på, og lige nu har vi slet ikke nogle direkte konkurrenter«, siger direktøren for Hatch, Juhani Honkala, til Reuters.

Han var selv med til at lave det populære mobilspil 'Angry Birds' hos firmaet Rovio, der også ejer 80 procent af Hatch.

Selv om dele af spilbranchen ser skeptisk på en app, der vil ændre indtjeningsmulighederne på et marked, der i forvejen er presset, er der lige nu over 100 spil tilgængelige på app'en. 200 flere kommer snart. Ud over Rovios 'Angry Birds' er der mange andre kendte titler som 'The Silent Age', 'Pac Man' og 'Monument Valley'. Og snart kommer også Segas 'Sonic the Hedgehog'.

Indtil videre har 10.000 hentet betaversionen. Hvornår den endelige version bliver tilgængelig, og hvad det faste månedlige beløb bliver, vil Juhani Honkala ikke sige noget om endnu.