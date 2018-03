Komponist vil lære os at elske og frygte ørkenen I denne uge har en prisvindende amerikansk komponist bygget en ørken med en symfoni. Det er ikke første gang, at han med et værk lader mennesket genopstå som natur.

Man kan få sandkorn i ører, øjne og sjæl, hvis man tager en tur til Seattle, hvor den ukonventionelle og hædrede komponist John Luther Adams har premiere på opfølgeren til sin Pulitzer- og Grammyprisvindende symfoni ’Become Ocean’ fra 2013.

Den nye symfoni bærer titlen ’Become Desert’ og havde premiere i Seattle torsdag 29. marts i Benaroya Hall, hvor dirigenten Ludovic Morlot og pianisten Jeremy Denk, sammen med Seattle Symphony Orchestra, fordelte sig som fem forskellige ensembler, der omsluttede publikum i lyd.

Den 65-årige komponist forvandler landskaberne omkring os til lyd og forsøger at forene os med dem. Hans værker understreger menneskets afstand til naturen, samtidig med at de minder os om, at vi er natur.

I disse påskedage kan man betragte hans værk som et abstrakt genopstandelsesværk. »Af jord er du kommet, til jord skal du blive. Af jorden skal du genopstå«.

Vandet stiger, bliv omfavnet af det

Da Adams skrev ’Become Ocean’, var det som en kommentar til de klimaforandringer, vi står over for. Selve musikken er intet mindre end ren og transporterende skønhed. ’Become Ocean’ er en rolig rejse igennem lette og nærmest luftige kompositioner, der åbner sig mere og mere op og viser nye dybder og smukke orkestrale detaljer. Der er satser, der lyder som et hemmeligt farverigt koralrev, der åbenbarer sig. Med strygerne fortolker han for eksempel vandet som værende luft.

Adams filosofi bag ’Become Ocean’ var, at livet på jorden opstod i havet, og når polarisen smelter, så stiger havoverfladen, og så står vi som mennesker over for udsigten til at blive forenet med havet på ny. Det interessante ved Adams som komponist er den samtale, han fører med sit publikum med sine kompositioner. Han giver os en tiltrængt ærefrygt for vores planet. Nu vil han have os ud i ørkenen. Ørkenen er havets kontrast, og vi har ikke samme uendelige associationer eller tætte relation med ørkenen som med havet, som vi dykker ned i, henter næring fra, rejser igennem og i øvrigt forurener og truer.

Adams sagde selv om sit foregående værk:

»Jeg håber, at musikken skaber et mærkeligt, smukt, overvældende – til tider endog skræmmende – landskab og inviterer dig til at fare vild i det«.

Imens man venter på en indspilning af værket ’Become Desert’, kan man finde ’Become Ocean’ på streamingtjenesten Spotify og forene sig med havet og muligvis genopstå med tang i lungerne og vandmænd som pupiller.