Næste uges kultur: Gamle forbrydelser får nyt liv

FILM

The Post. Instr. Steven Spielberg. Biografpremiere 5. april

Selvfølgelig vandt Frances McDormand årets Oscar for bedste kvindelige hovedrolle, men det betyder altså ikke, at den 21.(!) nominering til Meryl Streep var en ren rygmarvsrefleks. Streep er fremragende over for Tom Hanks i Spielbergs symbolsk aktuelle film om dengang, The Washington Post trodsede presset fra en løgnagtig og brutal præsident ved navn Nixon.

At Spielberg to uger i træk har dansk premiere på en ny film, antyder ikke just en pensionsmoden attitude hos den 71-årige og mildest talt eklektiske instruktør, der næste gang kaster sig over ’West Side Story’. Inden en ny Indiana Jones truer ... (sko)

BEAT

Karly-Marina Loaiza: ’Isolation’. Ude 6. april

Funk-soul er så småt begyndt at røre på sig igen, og det kommer til udtryk hos sangerinder som Janelle Monae og Ravyn Lenae, der er aktuel med den glitrende ep ’Crush’. 6. april kommer den colombiansk amerikanske sangerinde Karly-Marina Loaiza, bedst kendt under aliasset Kali Uchis, med et stjernespækket funky debutalbum.

Det bærer titlen ’Isolation’, og tæller gæsteoptrædende som Bootsy Collins, Damon Albarn, Tame Impalas Kevin Parker og mange flere. Det tegner til et 70’er-nostalgisk og lovende album, når man lytter til den velourklædte single ’After The Storm’ med Tyler, The Creator og Bootsy Collins. (Odoom)

DESIGN

Wowen Lines. Officinet. København K. Til 8. april

Væveren Helene Vonsild har indtaget det lille udstillingsrum Officinet i Bredgade ved indgangen til Designmuseum Danmark. Hun har fyldt lokalet med sine vævede kropsobjekter, der befinder sig et sted mellem smykke og beklædning. Hun tager udgangspunkt i livet og de stemninger og fortællinger, vi omgiver os med, og væver det helt konkret ind i sine værker.

Hver tråd har således en betydning i Helene Vonsilds univers, hvor de lodrette tråde symboliserer tid og liv, mens de vandrette viser hverdagens egen bevægelse. Det er moderne væveri, der vil noget. Fyldt med nærvær, poesi og langsomhed. (hedebo)

MUSICAL

Prinsen af Egypten/The Prince of Egypt. Fredericia Teater. Premiere 6. april

Verdenspremiere på en engelsk musical – og så i Fredericia! Musicalen ’Prinsen af Egypten’ er historien om Moses og hans fosterbror, Ramses (også kendt fra tegnefilmen af samme navn fra 1998 af DreamWorks Pictures).

På teatrets hjemmeside lyder det – begejstret – om verdenspremieren: »Vi er på Universal Stage Productions og DreamWorks Animation begejstrede«. »Jeg er begejstret over at skulle instruere« (instruktøren Scott Schwartz). »Jeg er dobbelt begejstret« (manuskriptforfatteren Philip LaZebnik). »Jeg kniber mig hårdt i armen, men den er god nok« (Søren Møller, chefen selv på Fredericia Teater). (theil)

KLASSISK

Jeppe Ernst, debutkoncert. Onsdag 4. april kl. 19.30. Konservatoriets Koncertsal, København. Fri entré

Jeppe Ernst, årgang 1985, er en usædvanlig komponist, for man kan ikke høre hans musik. Det første værk, han skrev, var ganske vist en kærlighedsduet for motorsave. Men når han debuterer som færdiguddannet komponist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med sit tre kvarter lange værk ’Offertorium’, der består af tre »behandlinger« og en afsluttende bøn, bliver det derfor ifølge Ernst selv »en slags tavshedens teater«, publikum bliver vidner til. »En fundamental undersøgelse af musikkens væsen oplevet gennem følesansen og synssansen samt gennem den menneskelige forestillingsevne«. (tm)