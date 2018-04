Morten Søndergaard: Måske mangler vejret i virkeligheden D-vitamin?

Skyet, overskyet. Regn. Heldagsregn. Vejret kan ikke mere. Foråret lader vente på sig, selv om der er indført sommertid for længst. Ha. Det vil bare regne. Mørke. Kulde. Helårsvinter. Vejret er kort sagt deprimeret.

Vejret går til psykolog: »Jeg lider af vinterdepression«, siger vejret. »Aha«, svarer psykologen. »Hvordan var din barndom?«.

Syvdøgnsprognosen Vejrudsigten er blevet til ordstrømme på tv. Nu har poeterne taget over. Hver uge skriver et panel af digtere på skift et alternativt bud på en syvdøgnsprognose. Panelet består af: Morten Søndergaard , forfatter. født 1964, uddannet fra Forfatterskolen, debut i 1992 med digtsamlingen 'Sahara i mine hænder', tidligere redaktør på det litterære tidsskrift Hvedekorn, medgrundlægger af den eksperimenterende digtersammenslutning Øverste Kirurgiske. Seneste udgivelse: ’Fra i dag – samlede digte 1992-2017’.

Vejret kan ikke huske, at det har haft en barndom. Men det husker, at der engang var rigtige snevintre og solfyldte somre. Når vejret tænker efter, kan det ikke huske sine forældre. Eller: Var der ikke et eller andet med et højtryk over Azorerne? Var det mødet mellem stormen Bodil og orkanen Ivan? Eller Katrina og Wilma? Lige nu står det hele hen i en fjern og uvirkelig tåge.

»Lavtryk«, bliver vejret ved med at mumle og putter sig under skydækket

Vejret ligger på briksen og ved hverken ud eller ind, imens psykologen forsøger at finde frem til et traume eller opklaring i sindet. »Lavtryk«, bliver vejret ved med at mumle og putter sig under skydækket.

Vejret er melankolsk. Det forstår ikke psykologens prognoser. Til sidst får det nok, rejser sig og løber ud i regnen. Det siler ned, også indeni, synes vejret. Hvor skal det dog gå hen? Vejret er stærkt optaget af sine klimaforandringer, men hvordan skal det forstå sin indre himmel?

Som altid, når det ser sortest ud, rækker vejret ud efter poesi. Det river en digtsamling ned og lader vinden bladre den igennem. Bogen er skrevet af Gunnar Ekelöf og er ikke særlig opløftende. Men skal poesien løfte op i noget? Kjoler og humør?

Måske mangler vejret i virkeligheden D-vitamin? Det forsøger at blæse hul i skyerne og lader en solstråle ramme lige ned i digtene. Og et øjeblik er det faktisk, som om at hele verden lyses op:

På himlens blå lærred

er skyerne farver

for vindens lette pensel:

På jorden bliver de skygger

af hvilke gryet bygger

det Hadesrige

hvor natviolen står.