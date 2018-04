Politisk flertal kræver børneattester i underholdningsbranchen

Han understreger dog samtidig, at en præcisering af reglerne skal ske på »en ordentlig måde«, så det ikke går ud over den fleksibilitet, der er nødvendig på store produktioner.

»Hvis alle 40-50 mennesker på en filmproduktion skal have en børneattest, så bliver det voldsomt bureaukratisk. Vi mener, at man bør tage udgangspunkt i den eksisterende vejledning, som omfatter situationer, hvor der kan opbygges et tillidsforhold mellem en voksen og et barn, som kan misbruges. Det vil sige, at der vil skulle indhentes attester på for eksempel castere, instruktører og børnepassere på filmproduktionerne. Men ikke på alle mulige andre«, siger direktøren.

»Det er vigtigt, at vi finder en fornuftig måde at gøre det her på, så det ikke er runneren eller alle mulige andre, der ikke har kontakt med børn, som rammes. Derfor er det vigtigt med en grundig dialog med erfarne filminstruktører og andre relevante aktører på området, før man ændrer reglerne«.

Da Filmbranchen tidligere på måneden luftede ideen om en præcisering af kravene om indhentning af børneattester i underholdningsbranchen, var kulturminister Mette Bock (LA) positivt indstillet.

»Hvis filmbranchen mener, at børneattestreglerne er for uklare på deres område, så er jeg meget åben for en dialog om, hvordan vi kan præcisere reglerne på deres område«, hed det i en skriftlig kommentar til Ritzau.