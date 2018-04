Forstå regeringens medieudspil: Her kommer den store liberalisering

Hvis nogen i USA skulle være i tvivl om alvoren i landets narkotikaproblem, har sundhedsdirektør Jerome Adams gjort det helt klart:

Han opfordrer nu menige amerikanere til at lære at bruge medicinen naloxon mod overdoser - især hvis de føler, at de selv eller en, de kender, kunne være i fare.

»Det er let at bruge, det redder liv, og det kan relativt let skaffes over hele landet«, sagde Jerome Adams onsdag i et interview med sundhedswebsitet Stat, efter at han netop havde udsendt en pressemeddelelse om sagen.

Forslaget kommer som en reaktion på det, der i stigende grad betegnes som en epidemi af overdoser.