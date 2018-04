Nikoline Werdelin spår: Ole er død, så Bodil vil havne i sengen med gartneren

Mandag vil Bodil gå rundt i sin have nær Hareskoven og få øje på et pindsvin ved brændestablen. Hun vil ringe til sin veninde Karna og spørge, om de ikke skal melde sig ind i Danmarks Naturfredningsforening.

Syvdøgnsprognosen Vejrudsigten er blevet til ordstrømme på tv. Nu har poeterne taget over. Hver uge skriver et panel af digtere på skift et alternativt bud på en syvdøgnsprognose. Panelet:Lea Marie Løppenthin, Nikoline Werdelin, Morten Søndergaard og Erling Jepsen. Denne uges vejrpoet: Nikoline Werdelin (født 1960). Reumertvindende dramatiker. Har tidligere tegnet striberne ’Café’ og ’Homo Metropolis’ i Politiken.

Tirsdag vil hun savne Ole, der til sin egen og hendes overraskelse døde lillejuleaften. Hun vil ringe til en anlægsgartner og bede ham lave en haveplan, der kan tiltrække flere pindsvin, insekter og småfugle.

Allerede onsdag vil gartneren komme og være fuld af ideer, og efter at have gået rundt i gummistøvler og opmålt haven både på langs og på tværs vil de gå i seng med hinanden i hendes og Oles gamle Sultan Songli.

Torsdag vil Bodil se ud på regnen. Hun vil tænke på, at selv om der kommer flere bænkebidere i hendes have, er bierne ved at uddø og hvordan bliver livet uden frugt og fugle? Hun vil også spekulere på, hvor længe hendes datters terapeut mener, at de ikke skal ses, og på, at hun savner sit barnebarn.

Fredag vil hun servere laks for sine gamle spejderkammerater Bille og Bæver og fortælle, at hun har besluttet sig for at tage til det sydlige Tyskland og deltage i en Greenpeace-aktion mod pesticider.

Lørdag vil hun støvsuge og pakke sine vandrestøvler og sin gode buckethat. Hun vil kysse stenen på Oles gravsted, skrive en mail til sin datter og lægge ekstranøglen i en vandkande i skuret.

Søndag vil hun tage ind til Hovedbanegården og sætte sig i toget mod München. Hun vil trække vejret dybt og tænke på, om det nytter noget. Men da toget ruller gennem Taastrup, vil hun være kommet frem til, at det heller ikke nytter noget at blive siddende i karnappen.