Grønthøsteren i kulturlivet fortsætter Regeringens årlige millionbesparelser på kulturområdet skulle køre i fire år, men ser ud til at fortsætte. Heller ikke S vil love, at besparelserne forsvinder efter et valg.

De årlige besparelser, som ramte institutioner under Kulturministeriet i 2016, og som skulle stoppe med udgangen af 2019, er godt på vej til at blive et mere permanent vilkår for dansk kulturliv.

Flere ledere af de store danske kulturinstitutioner har forgæves bedt kulturministeren om en dato for, hvornår grønthøsteren, som de generelle besparelser på 2 procent af statens drift populært kaldes, stopper. Men den stopper umiddelbart ikke.

»På nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige noget om, hvor længe omprioriteringsbidraget vil eksistere. Foreløbigt er omprioriteringsbidraget indbudgetteret indtil 2021«, siger kulturminister Mette Bock (LA) i et skriftligt svar.

»Hvis vi skal have råd til en opprioritering af vores kernevelfærd, så koster det andre steder. Derfor frigiver omprioriteringsbidraget midler bredt i den offentlige sektor i såvel staten som i kommunerne. Alle må bidrage«.

Om besparelserne Med finanslovsaftalen for 2016 besluttede Venstre-regeringen med opbakning fra Folketingets blå partier at skære 2 procent om året på al statslig drift over fire år. På kulturområdet beløb det sig til 437 millioner kroner i årene 2016 – til 2019 ud af Kulturministeriets samlede budget på 6,4 mia. kr. Med Finansloven for 2018 vil besparelserne fortsætte i 2020 og 2021.

Her i avisen problematiserede direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev i weekenden besparelserne, som har »en helt ødelæggende effekt« på Nationalmuseet, »fordi der ikke er sat nogen grænse for, hvor længe de må køre«.

Han bakkes nu op af direktørne for Det Kgl. Teater, Det Kgl. Bibliotek, Statens Museum for Kunst og Den Danske Scenekunstskole. Det vil få voldsomme konsekvenser, hvis besparelserne får lov at fortsætte, advarer de.

Det er jo ikke en mulighed, at vi flytter fra Den Sorte Diamant Svend Larsen, Det Kgl. Bibliotek

Med stribevis af lovkrav og faste udgifter til drift af deres bygninger, har de kun deres ensembler, undervisere og fagmedarbejdere tilbage at skære på. Det fører til et »videntab«, anfører Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst.

»Sat lidt på spidsen: Hvis toprocentsbesparelserne fortsætter, så lukker Statens Museum for Kunst i 2034. Vi er kommet dertil, hvor det er dyrt at være fattig. Jeg er begyndt at mærke, at jeg ikke har ressourcer til at realisere de projekter, jeg ville kunne få fondsmidler til, fordi organisationen ikke kan trække de nødvendige udviklingsopgaver. Det begynder at gøre rigtig, rigtig ondt«.

Det var i Venstre-regeringens levetid, dengang kulturministeren hed Bertel Haarder (V), at kulturinstitutionerne sammen med statens øvrige driftsområder blev pålagt at skære to procent om året i fire år.

Bertel Haarder (V) har over for Politiken tidligere forklaret, at han i stedet ønskede at prioritere besparelserne, men fik nej af daværende finansminister, Claus Hjort Frederiksen (V).

Udsigten til at grønthøsteren fortsætter efter 2019 skaber også usikkerhed på Det Kgl. Bibliotek.

»Vi har ikke fået nogen indikationer på, at det hører op. Vi har prøvet besparelser før, også under andre regeringer, men det, som er slemt, er, at det nu er tidsubegrænset, og to procent om året er ødelæggende for varetagelse af vores kerneopgaver«, siger direktør for Det Kgl. Bibliotek Svend Larsen.

»Det er jo ikke en mulighed, at vi flytter fra Den Sorte Diamant«.

Rane Willerslev bad ved årsskiftet kulturministeren om et svar på, hvor længe hans museum var underlagt besparelserne. Også Mikkel Bogh oplyser, at han allerede i Bertel Haarders ministerperiode bad ministeren forsikre om, at besparelserne havde en bagkant.

Kulturministeren må ud og stå på mål for beslutningen, mener kulturkommentar og redaktør på kulturmediet Søndag Aften Tom Ahlberg:

»Man savner jo at få at vide, hvornår det er besluttet, at de fire års besparelser, man først meldte ud i 2015, skal erstattes med grønthøster i al evighed. Når en regering træffer en beslutning om, at der skal være et omprioriteringsbidrag i fire år, må den jo også træffe en beslutning om at forlænge de fire år. Den beslutning bør de stå på mål for offentligt«.