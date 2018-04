Guitarist Jakob Bro: »At se David Lynchs film og serier er for mig som at gå på museum«

Musik

Ryuichi Sakamoto: ’Async’

»På min sidste turné i Japan var mit fly hjem aflyst, og jeg skulle derfor bo et ekstra døgn på et lufthavnshotel uden for Tokyo. Chaufføren, der kørte mig til hotellet, havde lige fået Ryuichi Sakamotos plade ’Async’ ind ad døren og gav mig den som en gave. Det næste døgn føltes, som om tiden gik i stå. Jeg hørte pladen i ring på mit hotelværelse kun afbrudt af måltider i hotellets restaurant.

Pladen er komponeret som et soundtrack til en Tarkovskij-film, der ikke eksisterer, med stor inspiration fra det Bach-stykke, der er hovedtemaet i filmen ’Solaris’, som er en af mine yndlingskompositioner overhovedet. Der er en scene, hvor hovedpersonerne i ’Solaris’ bliver vægtløse, mens musikken spiller. Lidt samme følelse havde jeg i Naritas lufthavn, da jeg pludselig blev hevet ud af min kalender og sat på standby i 24 timer. Den følelse kommer tilbage til mig, hver gang jeg hører denne plade«.

Teater

’Jeanne d’Arc’ på Republique i København

»Vi har en 7 måneder gammel baby herhjemme, så ud over mine turneer er der ikke meget tid til at komme ud. Min kæreste var inde at se ’Jeanne d’Arc’ på Republique for et par dage siden og var vildt begejstret. Over både stykket og Danica Curcic, som spiller hovedrollen i stykket. Den forestilling vil jeg gerne nå at se«.

Foto: Per Morten Abrahamsen

Bøger

Pernille Abd-El Dayem: ’June’

»Det sidste lange stykke tid har jeg ikke givet mig selv lov til at læse dansksproget litteratur, fordi jeg studerer japansk og bruger det meste af min fritid på at komme længere med det. Jeg er dog lige gået i gang med ’June’ af Pernille Abd-El Dayem og er virkelig begejstret for den. Jeg tænker også, at jeg rigtig gerne vil læse Liv Sejrbo Lidegaards bog ’Vi er her’ på et tidspunkt«.

Tv

DR: ’En sten i vores hjerte'

»Jeg var meget rørt over dokumentaren ’En sten i mit hjerte’, som DR viste for nylig, om en mor og en datter, der ikke har fået talt ud om seksuelt misbrug i familien. Det var en hård og smuk film om mennesker og om, hvor forskellige vi er, og hvor forskelligt vi oplever ting, om fortrængning, kærlighed og det at være i familie sammen«.

Film

’Star Wars: The Last Jedi’

»Jeg har ikke været i biografen siden nytår, hvor jeg var med min lillebror inde at se ’Star Wars: The Last Jedi’. Jeg samlede på Star Wars-figurer, da jeg var lille, og er stadig på en måde en stor fan. Filmen har jeg ikke lyst til at bedømme, men jeg nød den meget, også af grunde, der ikke havde med den konkrete film at gøre, men som pegede tilbage på min barndom og minder derfra«.

Foto: Jonathan Olley/Lucasfilm Ltd.

Tv-serier

’Twin Peaks’

»Jeg er kæmpefan af den serie og af David Lynch i det hele taget. Den nye sæson er fabelagtig i mine øjne. Hans blik, hans måde at skabe visuelle rum på, lyden, stemningerne. Jeg kommer helt sikkert til at se serien igen og igen. At se Lynchs film og serier er for mig som at gå på museum. Jeg kan bruge lang tid på bare et billede eller kunstværk, når jeg eksempelvis besøger Louisiana, som er et andet sted, jeg elsker at komme. På samme måde har jeg det med Lynch. Jeg kan se enkle scener og afsnit igen og igen og lade stemningerne trænge ind uden at bekymre mig om, hvorvidt jeg forstår, hvad der sker«.