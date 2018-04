Med 110 kilometer i timen: Læs første kapitel af Joan Didions 'Intet gælder' Vi bringer her første kapitel af romanen ’Intet gælder’. Skuespillerinden Maria er blevet skilt og bruger nu tiden på at køre rundt på motorvejene i sin Corvette.

I den første varme måned det efterår, efter sommeren hvor hun havde forladt Carter (sommeren hvor Carter forlod hende, sommeren hvor Carter holdt op med at bo i huset i Beverly Hills), kørte Maria på motorvejen. Hun klædte sig på hver morgen opfyldt af en større mening, end hun havde følt længe, en bomuldsnederdel, en trøje, sandaler hun kunne sparke af, når hun ville mærke speederen, og hun tog tøj på meget hurtigt, førte en børste gennem håret et par gange og bandt det op med et bånd, for det var altafgørende (at stoppe op betød at udsætte sig for usigelig fare), at hun befandt sig ude på motorvejen inden klokken ti. Ikke et sted på Hollywood Boulevard, ikke på vej mod motorvejen, men faktisk på motorvejen.

Var hun der ikke, mistede hun dagens rytme, dens skrøbeligt pålagte momentum. Når hun havde nået motorvejen og skiftet til den hurtige bane, skruede hun højt op for radioen, og så kørte hun. Hun tog San Diego til Harborog Harbor op til Hollywood, og fra Hollywood til Golden State, Santa Monica, Santa Ana, Pasadena, Ventura. Hun kørte, som en færgemand stævner over floden, for hver dag mere i et med flodens strømme, dens bedrag, og som når en færgemand fornemmer suget fra strømfaldet i den korte stilhed mellem søvn og opvågnen, lå Maria om natten i Beverly Hills’ tavshed og så de store skilte svæve til vejrs over hende med 110 kilometer i timen, Normandie ¼ Vermont ¾ Harbour Fwy I.

Hun blev ved med at tage tilbage til den samme, indviklede strækning, syd for sammenfletningen, hvor en vellykket passage fra Hollywood og over på Harbor krævede en diagonal bevægelse hen over fire trafikerede baner. Den eftermiddag, det endelig lykkedes hende at gøre det uden at bremse og uden at falde ud af radioens rytme, fyldtes hun af en lykke, og om natten sov hun drømmeløst. På dette tidspunkt sov hun ikke i huset, men ude ved poolen på en falmet rattan-solstol efterladt af en tidligere lejer.

Der var et telefonstik, og hun brugte badehåndklæder som tæppe. Der var en særlig hensigt med badehåndklæderne. Fordi hun havde en urolig fornemmelse af, at det at sove udenfor på en rattan-solstol kunne udlægges som det første skridt i retning mod noget unævneligt (hun vidste ikke, hvad det var, hun var bange for, men det havde at gøre med tomme sardindåser i vasken, vermouthflasker i papirkurve, sjuskethed hinsides ethvert vendepunkt), fortalte hun sig selv, at hun kun sov udenfor, indtil det blev for koldt til at sove med badehåndklæder, kun indtil varmen aftog, kun indtil det holdt op med at brænde i bjergene, sov udenfor kun fordi soveværelserne i huset var varme, iltforladte, kun fordi palmerne skurrede mod skodderne, og der ikke var nogen til at vække hende om morgenen.

Badehåndklæderne skulle signalere, at det hele var et midlertidigt arrangement. Udenfor behøvede hun ikke at være bange for, at hun ikke ville vågne, udenfor kunne hun sove. Søvn var essentielt, hvis hun skulle være på motorvejen inden klokken ti. Nogle gang løb motorvejen ud i en skrotplads i San Pedro eller på Palmdales hovedgade eller ud i et sted, der ikke fandtes, hvor den pletfrie, brændende asfalt pludselig sluttede og blev til landevej, hvor efterladte byggepladser rustede til.

Når det skete, var hun omhyggelig med at bevare overblikket og fik med stor dygtighed transporteret bilen tilbage, fornemmede for første gang tyngden af den stillestående bil under hende, og forsøgte at fastholde blikket på hovedstrømningen, de store bunker af byggemateriale, trådhegnet, den dødbringende nerie, de selvlysende skilte, organismen der indoptog alle hendes reflekser, al hendes opmærksomhed.