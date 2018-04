Portræt af kultforfatter: Man kan sige, at Joan Didion, på fin og stille måde i en forholdsvis høj alder, er blevet sin nations alvorlige vågekone Selv om Joan Didion kan virke ny, har den barberbladsskarpe skribent været i gang længe. I efteråret var der Netflix-premiere på en dokumentar om hende, og snart kan vi læse hendes barske Hollywood-roman ’Intet gælder’ på dansk.

'A Place Gone Wrong’ siger Raymond Chandler i sine krimilitterære jeremiader med stemmen fra sin misantropiske privatdetektiv Philip Marlowe. Et sted det er gået galt for. Konstateringen gælder USA i almindelighed, Californien i særdeleshed. Og ordene kunne være motto for Chandlers åndelige datter, forfatteren, litteraten og den amerikanske journalistiks grand old lady, Joan Didion, nationens rappenskralde i mere end 50 år.

Evindeligt i hele sit lange journalistiske forfatterskab har hun videreført Chandlers kritik af USA’s entropiske udvikling fra 1960’erne og op til i dag. Blandt venner i klasse med kolleger som afdøde Susan Sontag og endnu levende Joyce Carol Oates.

Men fra at være noget af en kulturjournalist for finkendere og kultforfatter i en intellektuel inderkreds, blev hun verdensberømt for sin bog, ’Et år med magisk tænkning’ i 2005. Om sin elskede mand og åndelige kompagnon John Gregory Dunnes, der pludseligt døde af hjertestop i 2003 i en alder af 71 år.

Sorgarbejdet blev udvidet med adoptivdatterens død i en alder af 39 år efter lang tids sygdom, lige før Didions bestseller kom på gaden. Døden blev skænket hende dobbelt op, og det blev til efterfølgeren ’Blå timer’. Hvor den første ægteskabeligt handler om ’the way we were’, er nummer to et rekviem med mol og toner af tragiske overvejelser om mon at have været den gode moder hele livet. Man kan sige, at Joan Didion, på en fin og stille måde i en forholdsvis høj alder, er blevet sin nations alvorlige vågekone. Der gør opmærksom på retten til langsom sorg og tung tristesse i et senmoderne samfund, som mere og mere løber manisk af sted, bevidstløst derudad, på oppumpet optimisme, euforisk forbrugerisme og iscenesat autenticitet.

Der er ingen tvivl om, at ’Et år med magisk tænkning’ med sit portræt af et intellektuelt og inderligt ægteskab sat på skrift som en skildring af dyb sorg litterært vil overleve som gribende god bog om at komme videre i nutiden uden at glemme fortiden. Men Joan Didion, født i 1934 i det Californien, hvor Chandler samtidig søsatte sin kritik af tingenes tilstand som pulp fiction, er frem for alt en fremragende og dedikeret civilisationskritiker, der skiller vandene i Amerika. På grund af sine bitre og bidende bemærkninger og signalementer af amerikansk mainstream, populisme og popkultur. Især i Hollywood og omegn, hvor hun og hendes mand arbejdede i en årrække med vekslende held som manuskriptforfattere.

Officersdatteren Didion var et vidunderbarn, der kunne læse og skrive som femårig. Efter at have afsluttet en bachelor i engelsk litteratur i 1956 vandt hun en konkurrence om at blive deltidsansat på et mondænt magasin, ’Vogue’, et fænomen skildret af en anden prisvinder, Sylvia Plath, i mesterromanen ’Glasklokken’. Men Didion blev hængende som redaktør og skrev sin debutroman ’Run River’, der udkom i 1963.

Hendes korrekturlæser og redaktør blev snart hendes store kærlighed og standhaftige ægtemand. Parret flytter til Californien, men bliver i liv og virke en del af det sofistikerede, kunstneriske bohemeborgerskab i New York, som elsker at hade alt omkring Hollywood og omegn.

Men kniven er et tveægget våben igennem Joan Didions kulturjournalistik og litteraturkritik. Hun er både fascineret og frastødt af den amerikanske skinverden med dens kultur støbt i kviksølv. Hun samler sine essays og artikler, skrevet så forskellige steder som Vogue – hendes tekster herfra udkom i 1968 i ’Slouching Towards Bethlehem’ – Life, The Saturday Evening Post og The New York Review of Books, i en række bøger.