Homoseksualitet, orgier og dominans: Fotograf dokumenterer det syndige Tyrkiet - nu risikerer han fængsel Den unge fotograf Cagdas Erdogan risikerer 23 års fængsel.

Det kan have store konsekvenser at kaste lys over samfundets skyggesider.

Særligt hvis man lever i et samfund som det tyrkiske, hvor retten til at udtrykke sig er på kraftig retræte.

Det er fotografen Cagdas Erdogan et af de seneste eksempel på. Erdogan blev for nylig løsladt mod kaution, men findes han skyldig ved den forestående retssag i juni, risikerer han 23 års fængsel. Forbrydelsen? Han har blandt andet dokumenteret den dunkle side af livet i Istanbul med sit kamera.

»Jeg er overbevist om, at jeg blev fængslet, fordi jeg hev den syndighed, jeg oplever i Tyrkiet hver eneste dag, frem i lyset«, siger Erdogan til The Guardian.

Ikke plads til at stikke ud

Han begyndte at fotografere i Istanbuls spraglede Gazi-kvarter i 2013. Her dokumenterede han subkulturer og minoriteters kødelige oprør mod et konservativt, tyrkisk regime. Homoseksualitet. Prostitution. Orgier og dominans.

»I vor tids Tyrkiet er enhver med en marginaliseret seksualitet tvunget til at skjule det. Jeg fik lov til at komme helt tæt på ting, der kolliderer med den konservative opfattelse af Istanbul«, fortæller han.

»Min pligt er at dokumentere de ting, der sker omkring mig. Som journalist forsøger jeg at være så etisk, som jeg kan. Jeg vil aldrig afsløre mine kilders identiteter. Og det, tror jeg, er en grundene til, at de anholdt mig«.

Anklagerne, der leder sagen mod Cagdas Erdogan, hævder blandt andet, at hans billeder fra Gazi, som i øjeblikket udstilles i Paris, er bevis på, at han »er medlem af en terrororganisation« og »spreder propaganda«.