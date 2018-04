Fem hjerter til luksuriøs bog om Magasin: »Det overdådige billedmateriale er i sig selv en osetur værd« Gennem Magasins vinduer kan man se ind i det købelystne kvindesind og ud til den larmende verden, skriver Julia Lahme i sin bog om danskernes indkøbskatedral, der i år fylder 150. Bogen er i sig selv en svir af guld og gamle dage, men fastholder et ædrueligt blik på et centralt kapitel af forbrugsfestens kulturhistorie.

To gange om året fik man lov. Til at fylde papæsker og knitrende poser med alt til den kommende sæson. Fløjlsbukser, anorakker, kjoler til pænt, uldent til inderst og sandaler med rigelig plads til at vokse i. Når forbrugsrusen havde lagt sig, var der te og trekantede æggesandwich i cafeteriet. Det var næsten lige så stort som den årlige Tivoli-tur.