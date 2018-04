Erling Jepsen: Onsdag bryder ulven gennem indhegningen. Lørdag savner den sin flok igen

Mandag i Vester Vedsted ser Heino og Stinne et indslag i tv om ulve i Midtjylland. Der har igen været angreb på nogle lam, men ulven er fredet, så det er svært at stoppe. »Er de ikke også fredet her i Sønderjylland?«, spørger Stinne. »Jo«, svarer Heino. »Hvorfor har vi så ingen ulve hernede? Vi har da også både får og lam«.

Tirsdag krydser en ulv Kongeåen ved et vadested. Det er ikke til at sige, hvorfor den gør det, for på den anden side åen er der ikke andet end flad mark og en enkelt ko, der sidder fast i noget mudder.

Syvdøgnsprognosen Vejrudsigten er blevet til ordstrømme på tv. Nu har poeterne taget over. Hver uge skriver et panel af digtere på skift et alternativt bud på en syvdøgnsprognose. Panelet består af: Erling Jepsen , forfatter og dramatiker, født 1956, har skrevet adskillige dramatiske værker til teater, radio og tv. Gennembrudsromanen ’Kunsten at græde i kor’ fra 2002 blev filmatiseret i 2006, og i 2008 fulgte filmatiseringen af romanen ’Frygtelig lykkelig’ fra 2004.

, forfatter og dramatiker, født 1956, har skrevet adskillige dramatiske værker til teater, radio og tv. Gennembrudsromanen ’Kunsten at græde i kor’ fra 2002 blev filmatiseret i 2006, og i 2008 fulgte filmatiseringen af romanen ’Frygtelig lykkelig’ fra 2004. Lea Løppenthin , forfatter, født i 1987, uddannet fra Forfatterskolen i 2013. Debuterede i 2014 med digtsamlingen 'nervernes adresse'. I 2016 kom digtsamlingen 'marts' er bedstsamt romanen 'Panser'. I 2017 modtog hun Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium.

, forfatter, født i 1987, uddannet fra Forfatterskolen i 2013. Debuterede i 2014 med digtsamlingen 'nervernes adresse'. I 2016 kom digtsamlingen 'marts' er bedstsamt romanen 'Panser'. I 2017 modtog hun Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium. Morten Søndergaard, forfatter. født 1964, uddannet fra Forfatterskolen, debut i 1992 med digtsamlingen 'Sahara i mine hænder', tidligere redaktør på det litterære tidsskrift Hvedekorn, medgrundlægger af den eksperimenterende digtersammenslutning Øverste Kirurgiske. Seneste udgivelse: ’Fra i dag – samlede digte 1992-2017’. Vis mere

Onsdag bryder ulven gennem indhegningen til en flok får og har lige udsøgt sig et nyfødt lam, da den angribes af en flok ravne. De kan også lide lam og bryder sig ikke om konkurrence. Fuglene er tæt på at hakke et øje ud på ulven.

Torsdag søger ulven ind i en skov ved Øster Lindet for at undgå ravnene, men bliver angrebet af en vildsvineorne med svinepest.

Fredag ved Løjt Kirkeby hører ulven geværskud og løber for sit liv. I virkeligheden bliver der bare skudt op i luften, fordi Henning er blevet far til tvillinger, men det ved ulven ikke. Den er grundigt træt af Sønderjylland og løber derfor over grænsen til Tyskland.

Lørdag savner ulven sin flok i Midtjylland og vil gerne tilbage, men da den prøver at krydse grænsen til Danmark, løber den ind i et privat grænseværn, som ikke lader nogen komme ind i landet. Heller ikke en ulv.

Søndag forklarer en vildtbiolog fra København til TV-avisen, hvorfor ulvene ikke er at finde i Sønderjylland. »Der er for kedeligt«, siger han. »Der er ikke noget at komme efter«.