Flakfortet er nu lukket land for lystsejlere efter »rigtig mange ødelæggelser« Svenske ejere har udsat det fredede fortidsminde for misrøgt, mener Slots- og Kulturstyrelsen.

Øresunds lystsejlere må ikke længere anløbe Flakfortet ud for København i egen båd for at nyde en is eller gå på opdagelse i det gamle fæstningsanlæg.

Det er resultatet, efter at Slots- og Kulturstyrelsen har afvist at give dispensation til en række af de større og mindre ændringer af det fredede fortidsminde, som øens ejere, selskabet Malmøkranen AB, har udført siden overtagelsen i 2001, skriver TV 2 Lorry.

Ændringer, som de svenske ejere ifølge Slots- og Kulturstyrelsen ikke har spurgt om lov til, sådan som man skal, når man har med fredet kulturarv at gøre. Det første, som skal pilles ned, er en række af lystsejlernes faciliteter, oplyser Malmøkranen til TV 2 Lorry:

»Vi er kede af det, men vi har ingen mulighed for at fortsætte virksomheden. Vi skal føre fortet tilbage til en ruin, som den var, da vi købte den«, siger selskabets ejer Tore Svensson.

Hos Malmøkranen mener man at have passet godt på den kunstige øs anlæg, siden den danske stat solgte den nedslidte færstning med krav om, at den nye ejer vedligeholdte den.

»Konsekvensen af Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse er, at Flakfortet nu skal føres tilbage til en stand, hvor det på ingen måde vil være egnet hverken for lystsejlere eller andre besøgende«, skriver selskabet på Flakfortets Facebook-side.

Tilgivelse eller tilladelse

I Slots- og Kulturstyrelsen er man af en ganske anden opfattelse.

Af afvisningen på dispensationsansøgningen fremgår det ifølge TV 2 Lorry, at styrelsen kræver blandt andet et nyanlagt køkken, flisegulve og vindueskarme nedtaget, da de henholdsvis skjuler eller har ødelagt kulturhistoriske værdier.

Dertil skal blandt andet et minigolfanlæg, et saunahus, en badebro, bænke, skilte og standere til hundeposer fjernes fra udensdørsarealerne.

Flakfortet må gerne benyttes til andre formål, end det militære, det fra 1910 blev anlagt til, lyder det fra Slots- og Kulturstyrelsen.

»Men der er sket rigtig mange ødelæggelser i den tid, som ejeren har haft Flakfortet«, siger Michael Lauenborg, enhedschef hos Slots- og Kulturstyrelsen til TV 2 Lorry:

»Vi er ikke fornærmede, vi siger bare, at det ikke kan være rigtigt, at det er lettere at få tilgivelse end tilladelse«.

Malmøkranen, som efter egne angivelser har brugt et tocifret millionbeløb på faciliteterne til sejlere, er ved at undersøge, om en klage over afgørelsen eller måske endda en retssag imod Slots- og Kulturstyrelsen giver mening, oplyser selskabets ejer til tv-stationen.

Man vil stadig kun komme til Flakfortet med de turbåde, som afgår fra Nyhavn.