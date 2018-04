Et øjeblik: Fortidens virtual reality flytter fra DR til Det Kgl. Bibliotek Omkring 6.000 stereooptagelser fra Peter Elfelt forlader DR og flytter ind på Det Kgl. Bibliotek.

Det er grundlovsdag i Fælledparken 1901. Et hold drenge poserer for kgl. hoffotograf Peter Elfelt med grossererminer, pynt i hatten og cigarer i munden. Fotografiet er en af de cirka 6.000 stereooptagelser på glasnegativer fra Peter Elfelts arkiv, som nu forlader DR for at flytte ind på Det Kgl. Bibliotek.

Det særlige ved stereooptagelserne er deres 3D-effekt, og betragtet i en særlig fremviser var det en slags datidens virtual reality.

Ud over negativerne fra kgl. hoffotograf Peter Elfelt overdrager DR også arkivet fra reklamefirmaet Jonals Co. til Det Kgl. Bibliotek. Fremover vil begge samlinger indgå i Nationalbibliotekets samling.

Peter Elfelt var aktiv i perioden 1890 til 1931 og arbejdede især som portrætfotograf. Det Kgl. Bibliotek har allerede Elfelts negativsamling på over 400.000 optagelser, og når stereooptagelserne lægges til, er arven efter Elfelt samlet ét sted.

Den anden samling er negativarkivet efter Danmarks første reklame og –illustrationsfotografifirma, Jonals Co., der var pionerer inden for dansk reklamefotografi i slutningen af 20’erne. Samlingen omfatter blandt andet en lille del af firmaets reklameoptagelser, mens hovedparten er gået tabt i en brand.

Med sine 18 millioner analoge fotografier råder Nationalbiblioteket over Danmarks største samling, der tids- og emnemæssigt spænder vidt.

På længere sigt er det planen at gøre samlingerne tilgængelige digitalt, men inden da skal de brandfarlige nitratnegativer sorteres fra.