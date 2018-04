Svend Brinkmann: Uden tryghed, overskuelighed og struktur risikerer vi at få endnu flere rodløse børn og unge i mistrivsel

Der er i disse år grund til at råbe vagt i gevær for alle, der interesserer sig for børn og unges trivsel og psykiske sundhed.

Undersøgelser dokumenterer løbende, at noget er ved at køre helt af sporet – og at det måske allerede er sket: I marts viste resultaterne fra den Nationale Sundhedsprofil for eksempel, at det er gået dramatisk tilbage for danskernes mentale sundhed, men især for de unge.

Over 40 procent af kvinderne i aldersgruppen 16-24 år har nu, hvad undersøgelsen kalder et højt stressniveau. For befolkningen som helhed er det over 25 procent, hvilket er en stigning på næsten 5 procentpoint siden 2010. I gruppen af unge kvinder har over 18 procent decideret, hvad rapporten kalder »dårligt mentalt helbred«, hvilket er en stigning på 8 procentpoint siden 2010. Tallene ser en smule bedre ud for mændene – både de yngre og generelt – men der er heller ikke meget at råbe hurra for her.

Forudsigeligheden er gået fløjten og er nu erstattet af disruption og brændende platforme

I april har vi så fået tal fra hospitalspsykiatrien, der handler om antallet af børn under 15 år med psykiatriske diagnoser. Det viser sig, at det i 2017 var næsten hvert tiende barn på 15 år, som på et tidspunkt havde fået en psykiatrisk diagnose. Andelen er steget voldsomt på få år: fra 4 procent i 2010 til 9 procent i 2017. Og vi taler her alene om diagnoser givet i hospitalspsykiatrien, så hvad der sker i lægers almene praksis, kommer oveni.

De to undersøgelser er selvfølgelig meget forskellige. Sundhedsprofilen handler om mental sundhed generelt og ikke kun om alvorlige, diagnosticerbare tilstande. Derfor er det også rimeligt at formode, at der ligger forskellige og mangeartede processer bag. Formentlig er der tale om en kompleks kombination af en skoletid præget af øgede præstationskrav, reelt større mistrivsel og for diagnosernes vedkommende en indsnævring af normalområdet og et ønske om adgang til hjælp og behandling.

Oplevelsen af sammenhæng modarbejdes

Uanset hvad er det dog på tide at hæve diskussionen op og se strukturelt på problematikken. Hvordan kan vi gøre det?

Måske ved at konsultere nogle af de sociologer, der har beskæftiget sig med psykisk sundhed i et helhedsperspektiv. Et relevant eksempel er Aaron Antonovsky, der døde i 1994 efter at have udviklet den såkaldt salutogenetiske tilgang, især med udgangspunkt i studier af overlevere fra koncentrationslejre. Salutogenesen belyser skabelsen af sundhed, og tilgangen supplerer derfor det almindelige lægevidenskabelige spørgsmål »Hvad gør os syge?« med det sundhedsorienterede: »Hvorfor forbliver nogle mennesker raske og sunde til trods for store belastninger i livet?«.