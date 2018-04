Denne meteorologs lillebror spiller en væsentlig rolle i ugens syvdøgnsprognose.

Syvdøgnsprognosen Vejrudsigten er blevet til ordstrømme på tv. Nu har poeterne taget over. Hver uge skriver et panel af digtere på skift et alternativt bud på en syvdøgnsprognose. Denne uges vejrpoet er Lea Marie Løppenthin (født 1987). Hun har udgivet digtsamlingerne ’nervernes adresse’ og ’marts er bedst’ og senest romanen Panser’ (2016).

Han, lillebroren, havde læst Lone Aburas i Botanisk Have:

Imens alting blomstrede, læste han om en idiotisk debatkultur, en debatkultur og et samfund, der anser hudfarve for at være en »hættetrøje«.

En debatkultur, der anklager minoriteters protest mod racismen for at være »identitetspolitik«.

Som om det ikke netop var debatkulturen selv, dette såkaldt frie demokratiske samfund, der havde opfundet Identitet. Som om det ikke var dette Identitetsherredømme, der var ophav til racismen til at begynde med.

Og så i dette nuværende samfund er hudfarve og etnicitet pludselig blevet et valg, måske ligefrem et sjovt valg, en hættetrøje eller en tatovering eller, on darker days, en radikalisering og en flybillet til Mellemøsten og Krigen (IKKE et sjovt valg).

Man skal bare være sjov og mangfoldig på en dejlig måde.

En ny vredeshøjtid

Men hvad har denne problematik egentlig med vejret at gøre? Alt, selvfølgelig.

Og nu vender vi tilbage til lillebroren, denne alvorlige unge mand, der – apropos identiteter – har et hjerte på størrelse med Amager Fælled. Han spurgte:

»Man har opfundet jul, så man stadig kan være glad, når det er mørkt og koldt, men hvorfor har man ikke opfundet noget, der gør, at man stadig kan være vred og sur, når det er lyst og varmt?«.

Hallo. Debatkulturen solbader, og der mangler en modgift.

Er der nogen, der har et bud på denne opfindelse?

Kan det klares med 1. maj?

Eller har er der brug for en helt ny vredeshøjtid?