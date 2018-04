Katrine Marie Guldager: Vi er ikke forpligtede over for snøftende mødre, kun over for livet

Familielivets forfald er hverken et nyt emne eller en ny bekymring. Selv i den periode, vi kender som ’kernefamiliens guldalder’, 1950’erne, frygtede man, at hjemmet som sådan var ved at miste betydning.

Litteraturhistorien er fuld af romaner om dysfunktionelle familier: Bare tænk på Kafkas ’Forvandlingen’, eller Pontoppidans ’Lykke-Per’, som ud over at være et psykologisk portræt af Peter Andreas også portrætterer en temmelig ekskluderende familie.

Jeg siger det bare for at undgå, at vi forfalder til en eller anden guldalderforestilling om, at i gamle dage var familier lykkelige og sammenhængskraften intakt.

Det har den aldrig været.

Men selvfølgelig, noget er forandret. Siden den seneste revolution i kernefamilien, som fandt sted i 1970’erne, er vores familier blevet nogle andre.

Både mænd og kvinder er for længst forsørgere, og ægteskabet bliver ikke længere blev defineret af gensidig (økonomisk) afhængighed. Følelserne er i centrum, og fordi begge parter (i store træk) kan vælge frit, er vores familier blevet noget helt andet – og mere ustabilt, kunne man være fræk at tilføje.

Måske er det noget at det samme, vi nu oplever i forholdet mellem voksne børn og forældre. For hvor også børn og forældre tidligere har været afhængige af hinanden (forældres hjælp til uddannelse og etablering mod børnenes hjælp i alderdommen), er børn og forældre ikke så afhængige af hinanden mere. Også her er følelserne kommet i centrum.

De nye relationer mellem børn og forældre kræver en langt højere grad af gensidig respekt og forståelse. Man kan ikke længere regne med, at folk finder sig i en hel masse, bare fordi man er familie. Hvorfor skulle man dog det? I gamle dage var svaret: af pligt. Fordi det er noget, du skylder dine forældre. Og ellers gør vi dig arveløs!

I dag kan vi i langt højere grad klare os selv, og en lykkelig gave ved individualiseringen er, at ingen gider gå og forstille sig et helt liv, ikke for arvens skyld, ikke for nogens. Og måske er det også på tide, at vi får et andet syn på, hvem der skylder hvem hvad.

Jeg vil gerne hjælpe ældre familiemedlemmer på hospitalet, men det er den næste generation, jeg skylder noget. Det er verden, jeg skylder noget. Og her taler jeg ikke om, hvad man frivilligt har lyst til at give. Måske elsker man at flette fingre med sin mor. Det er bare dejligt. Men man er ikke forpligtet til at indgå i alle mulige besynderlige familiedynamikker, som dræner én og fjerner fokus fra det, man egentlig skal.

Forpligtet overfor livet, ikke en snøftende moar

Hvis man er forpligtet over for nogen eller noget, er det over for livet. Hvis man kan, skal man blive den bedst mulige forfatter, den bedste mulige mor, en god kammerat, en god sygeplejerske. Vores forpligtethed går ikke på at undgå alle de ting, vores forældre ikke kan lide. Hvis vi ikke vil have børn, er vi forpligtet til at lade være med at få dem. Hvis vores hjerte tilsiger os, at vi skal bo i en indisk jungle og filme vilde dyr, ja, så er det vores gave, vores liv, dét, vi har valgt at give tilbage til verden, og vi skal ikke blive hjemme af hensyn til en småsnøftende moar.

Den taknemmelighed, vi føler, skal omsættes til levet liv, vores evne til at overvinde forhindringer, blive voksne og modne og være med til at gøre verden bedre.