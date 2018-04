Læs den allersidste poetiske vejrudsigt: Vejret går ned med stress

I dag er vejret godt. Og måske også i næste uge. Hvem ved.

Men hvordan går vejret i grunden selv og har det?

Syvdøgnsprognosen Vejrudsigten er blevet til ordstrømme på tv. I det seneste år har vi derfor ladet poeterne tage over. De har hver uge skrevet et alternativt bud på en syvdøgnsprognose. Dette er den sidste i rækken. Morten Søndergaard (født 1964), har skrevet en lang række digtsamlinger. Seneste udgivelse: ’Fra i dag – samlede digte 1992-2017’. Læs alleSyvdøgnsprognoser ved at klikke her.

Vejret er stærkt optaget af klimaforandringer og føler sig fanget som en lus mellem to negle: På den ene side skal vejret være vejr, på den anden siden vil det helst være det vejr, det selv vil.

Når en sommerfugl slår med vingerne i Venedig, udløser det sne over Himalaya. Det ved vi. Vejret følger sine love og gør, som det skal. Et slag med en fluesmækker i Tåstrup forårsager modvind i Børkop. Sådan er vejret.

Men stod det til vejret, ville det nødigt rejse orkaner over Cuba eller skabe tørke i Timbuktu. Vejret vil det godt. Men nu har menneskene sat så mange klimaforandringer i gang, at det ikke kan følge med!

Vejret er gået ned med stress. Så skal det sætte Maldiverne under vand, lade syreregn falde over Köln og lade smog dække Delhi. Mens menneskene vil have flere ture til Bali, flere designmøbler, flere dieselbiler og flere flyfriske papajaer. Vejret vil bare gerne have fred.

Men ting har konsekvenser. Som en uskyldig forårsforelskelse: Det var slet ikke meningen, at en uoverskuelig og bragende storm skulle rejse sig, men snart brød krige ud over rent drikkevand, og skovene brændte. Og bagefter skyder menneskene skylden på vejret!

Det »antropocæne«, filosoferer menneskene. Det »antropocentriske«, vrisser vejret. »De tænker kun på sig selv«, indvender vejret, når menneskene studerer vejrudsigterne. Det er ikke kloden, I skal redde. Red jer selv! Planeten er ligeglad med, om der bor mennesker på den. »Og jeg«, tænker vejret, »skal nok være vejr for dem, der er tilbage, når menneskenes tid er forbi«.