UDBLIK: Kanye West lancerede sig selv som Twitter-filosof ... ... og kom ud i et politisk uvejr. Popmusikeren, de kaldte »den amerikanske Mozart«, får vist ikke så let ved at erobre titlen som Nietzsche fra Chicago.

FOR ABONNENTER Kanye West er i den grad tilbage i vælten. Den amerikanske rapper, producer, designer og generelt megalomane pop-personlighed har ellers holdt relativt lav profil, siden han gik ned med flaget i 2016 og midt i en turné blev indlagt på et psykiatrisk hospital. Stærkt dehydreret og hallucinerende efter lang tids søvnmangel. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind