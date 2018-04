To gamle fjender på bagsædet

BEAT

Iceage: Beyondless. Nyt album ude

4. maj

Efter fem års pause vender de danske post-punkere tilbage. De lagde verden (mere end Danmark) for deres fødder i begyndelsen af årtiet med deres Sort Sol- og Nick Cave-inspirerede genopfindelse af dansk punk på plader som ’New Brigade’ og ’Plowing into the Field of Love’.

Mellemtiden har forsanger Elias Bender Rønnenfelt brugt på blandt andet Marching Church, men nu er han tilbage i kvartetten Iceage, der med udgangspunkt i spillestedet Mayhem sendte danske bølger gennem den alternative rockverden. Og det skal nok blive Sturm, Drang og generel undergang igen.

FILM

The Journey. Instr. Nick Hamm. Biografpremiere 3. maj

’The Journey’ er den lidt intetsigende titel på en film, der handler om et af de afgørende personlige møder i nyere europæisk historie.

Protestanter og katolikker har i generationer stået stejlt og hadsk over for hinanden i Nordirland, men så en dag i 2006 bliver de radikale protestanters leder Ian Paisley og den tidligere IRA-hærleder Martin McGuinness nødt til at dele en bil. De to spilles af Timothy Spall og Colm Meaney.

DESIGN

Glass, fashion & fantasy. Hempel

Glasmuseum. Nykøbing Sjælland. Fra 28. april

I går slog Hempel Glasmuseum dørene op for en udstilling, der kombinerer mode og glas. Designeren Lennart Raaholt og glaskunstneren Susanne Jøker Johnsen har indbudt 12 kunstnere og designere til at skabe værker, der reflekterer over glas og mode.

Installationskunstneren Ivan Lee Mora har skabt et delikat korset i rødt glas. Dj’en Katrine Ring laver lyd med glas, mens designeren Henrik Vibskov har skabt en rumlig installation, hvor vand, glas og lys sætter scenen. Der er glas, som er formet efter kroppen.

Glas, der går i clinch med andre materialer. Har man ikke været på Hempel Glasmuseum før, er det vist denne sommer, man skal komme forbi.

TV

Gone. Viaplay. Premiere 3. maj

Der skal nok være nogle, der har småsavnet den velbyggede skuespiller Chris Noth, siden han lod sig smede i hymens lænker i slutningen af fortællingen om ’Sex and the City’.

Han er nu tilbage i et noget andet rollefag end publicistisk hunk, for denne gang agerer han nemlig hårdkogt privatdetektiv, der efterforsker en sag om kidnappede børn, og i den forbindelse indforskriver han en kvinde, som kan karate og selv har været kidnappet.

Det er sådan lidt noir på den kulørte måde, men der er gode folk bag, så den er minimum en times tid værd. De første episoder er instrueret af ingen ringere end Thomas Carter, som i sin tid var med til at lave mesterlige ’Hill Street Blues’ med nys afdøde Steven Bochco.

KUNST

En kort historie om abstraktion. Rønnebæksholm. Fra 5. maj

Emnet for Rønnebæksholms kommende temaudstilling er abstraktionen i billedkunsten. Men da der ikke kan blive plads til alle abstrakte kunstnere, har det smukke udstillingssted nær Næstved bedt kunstneren Julie Sass komme med sit bud på, hvordan dette store og endnu uafsluttede kapitel i kunsthistorien kan fortælles kort og overskueligt, men personligt.

’En kort historie om abstraktion’ omfatter 60 værker af 23 kunstnere fra 11 lande. Fra Danmark er det ud over Julie Sass selv også Ebbe Stub Wittrup, Eva Steen Christensen, Hansina Iversen (fra Færøerne), Marie Søndergaard Lolk, Sonja Ferlov Mancoba og Vilhelm Bjerke Petersen. Til 2. september.