Krybdyrdrab og tatoverede grise: Udskældt dyrekunst udstilles alligevel efter tilbagetrækning Efter massiv kritik og trusler om vold valgte kunstmuseet Guggenheim i New York at fjerne kinesiske værker med levende dyr fra udstillingen 'Art and China After 1989: Theater of the World'. Nu skal de kontroversielle værker udstilles i Spanien.

Gladiatorkamp mellem insekter, slanger og firben, der kæmper for sit liv, samt en videooptagelse af to grise med tatoveringer, der parrer sig, mens en gruppe mennesker kigger på.

Det kan måske lyde som en brainstorm på en ny Disney-film, der løb af sporet. Men det er det ikke. I virkeligheden er det resultatet af to kinesiske kunstneres arbejde, der sidste efterår blev udstillet kortvarigt på Guggenheim-museet i New York.

Men de to værker udløste så massiv en kritik fra blandt andre dyrerettigheds-aktivister, der truede museet med vold, hvis ikke værkerne blev fjernet, at kunstmuseet endte med at trække værkerne fra udstillingen 'Art and China After 1989: Theater of the World'.

Det drejer sig om værkerne 'A Case Study of Transference' (1994) af kunstneren Xu Bing og 'Theater of the World' (1993) af Huang Yung Ping.

Følger lokale love

Men nu bliver de to hårdt kritiserede værker alligevel udstillet, når udstillingen 'Art and China After 1989: Theater of the World' rejser til Spanien i denne måned for at blive vist på Guggenheim-museet i Bilbao. Det skriver Artnet News, der har været i kontakt med en talskvinde fra museet.

Hun forklarer, at de to værker i udstillingen er i overensstemmelse med lokale love, og at museet har været i kontakt med dyreeksperter forud for udstillingen.

»Guggenheim Bilbao har omhyggeligt sørget for overensstemmelse med regionale love i forhold til præsentationen af levende insekter og krybdyr, der er en del af værket 'Theater of The World'. Det indebærer blandt andet et tæt samarbejde mellem kunstneren og lokale eksperter, der sammen vil udvælge de bestemte typer af insekter og krybdyr. I løbet af udstillingen vil professionelle fagfolk overvåge, at reptilerne bliver plejet under udstillingen«, udtaler talskvinden.

Det er endnu ikke fastlagt, om den levende dyrekunst vil følge med, når udstillingen flyver til San Francisco Museum of Modern Art efter sit ophold i Spanien.