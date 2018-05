Overblik: Sådan rullede skandalen der aflyste Nobelprisen Svenska Akademien udskyder Nobels litteraturpris 2018 efter skandalesag om sexkrænkelser. Her får du et overblik.

Sara Stridsberg, Sara Danius, Katarina Frostenson, Klas Östergren, Kjell Espmark og Peter Englund.

Alle var de indtil for nylig medlemmer af Det Svenske Akademi, der uddeler Nobelprisen i litteratur. Men hvorfor forlod de en af Sveriges mest prestigefyldte kulturinstitutioner?

I november 2017 fortalte 18 kvinder Dagens Nyheter, at de var blevet udsat for sexchikane og overgreb af en mand, der her i avisen og i flere svenske medier er gået under navnet Kulturprofilen. Flere af overgrebene skulle være fundet sted i en lejlighed i Paris, som akademiet ejer.

Kulturprofilen nægter pure. Kulturprofilen har tætte bånd til akademiet – både via sit ægteskab med digteren Katarina Frostenson samt det faktum, at hans virksomhed støttes af akademiet.

Efter afsløringen ruller skandalen.

Daværende medlem af akademiet Sara Danius læste en pressemeddelelse op, hvor man tog afstand til Kulturprofilen. Et advokatfirma blev involveret i at undersøge Kulturprofilens kobling til medlemmerne af akademiet – også økonomisk.

Nobelprisen i litteratur Prisen er en af de oprindelige fem Nobelpriser. Den er blevet uddelt 110 gange siden 1901. Selve prisuddelingen finder sted ved Nobelfesten i begyndelsen af december. Kilde: Nobelprize.org

Skandalen greb om sig, da der blev stemt om en udelukkelse af Frostenson, og flere medlemmer forlod i protest deres poster i akademiet, da de tabte afstemningen. Det skete i april i år.

Regelbrud og indblanding fra kongen

Herefter kunne Svenska Dagbladet berette, at advokatundersøgelsen viser problematiske regelbrud i akademiet.

Senere afslørede Aftonbladet, at førnævnte Sara Danius selv har bestilt undersøgelsen af akademiet. Det fik akademimedlem Horace Engdahl til at angribe Danius. I et debatindlæg i den svenske avis Expressen kaldte han Danius for akademiets dårligste sekretær siden 1700-tallet (Danius bestred posten som sekretær i Det Svenske Akademi, red.).

Efter kritikken forlod Sara Danius akademiet.

Den svenske konge blandede sig og kommenterede offentligt på sagen. Katarina Frostenson forlod sin post. Klas Östergren var ude. 200 forfattere underskrev et indlæg mod sexisme og magtmisbrug i akademiet – og de erklærede sin støtte til Sara Danius. Forskere i hundredvis underskrev et indlæg, hvor de kritiserede akademiet for ikke at udføre arbejdet på værdig vis.

Den 18. april sagde den svenske konge, at medlemmerne måtte forlade akademiet, hvis de ville.

Det der en stor ændring, for tidligere havde det heddet sig, at man var medlem på livstid.

Dagen efter forlod Lotta Lotass akademiet, efter hun havde været passivt medlem i to år. Og til sidst – 28. april – meddelte medlemmet Sara Stridsberg, at også hun forlod Det Svenske Akademi, berettede det svenske nyhedsbureau TT.

Tilbage står 10 medlemmer. Det betyder, at Svenske Akademi ikke kan uddele Nobelprisen i litteratur. For de skal mindst være 12 medlemmer, før det kan lade sig gøre. Hvornår der bliver udpeget nye medlemmer er stadig uklart.

Og i dag kom så konsekvensen: Prisen bliver ikke uddelt i år.