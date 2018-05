Fotoudstillingen

Signe Vilstruper en dansk modefotograf, der bor i indiske Mumbai. Hun arbejder for store modemagasiner, men af og til drager hun af sted til et slumkvarter for den humanitære organisation Plan Børnefonden.

Udstillingen 'Transformation' portrætterer i billeder og korte tekster skrevet af Signe Holme 13 kvinder i den kenyanske slumbebyggelse Kibera.

Udstillingen kan ses på Reffen/Copenhagen Street Food fra 24. maj til 5. august. Og i DGI-byen i København fra 6. juli til 24. september.