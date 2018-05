Forfængelighedens bål er slukket: Tom Wolfe er død Den amerikanske forfatter Tom Wolfe, der skrev blændende om børsmæglere, astronauter og unge collegemenneskers sexliv og avancerede brug af ordet fuck, er død, 87 år gammel.

En af verdens største forfattere døde mandag på et hospital i Manhattan i den by, hvor han har boet, siden han blev ansat som reporter på The New York Herald Tribune i 1962.

Det oplyser hans agent Lynn Nesbit ifølge New York Times.

Forfatteren, der hudflettede grådigheden på Wall Street i Forfængelighedens bål (Bonfire of the Vanities), som fortalte om #metoo , længe før det var moderne, fra overklassens universiteter (I Am Charlotte Simmons), og som ristede byggematadoren fra Altanta i En stor mand (A Man in Full), døde af en infektion.

Foto: Bebeto Matthews/AP Fra et interview i juli 2016, hvor journalist Tom Wolfe, Jr. blev fotograferet i sin stue i forbindelse med hans sidste bog: 'The Kingdom of Speech'.

Tom Wolfe blandede ubesværet virkemidler fra fiktionens verden, når han skrev journalistisk, hvilket gjorde ham til en hovedfigur i New Journalism-genren.

Mod det uendelige univers

Et hovedværk indenfor hans ikkefiktion er 'Mænd af rette støbning' (The Right Stuff) fra 1979, hvor han efter USA's rumhysteri i 1960erne, skrev om den pris, astronauterne selv betalte for at være i toppen af fødekæden i en tid, hvor himlen ikke længere blev accepteret som grænsen.

Og når han skrev romaner, var de klassiske journalistiske dyder med benhård research, sanselig reportage og interviews en del af 'underholdningen'. Der altid havde et budskab, en retning, et ønske om at vise ret. Og uret.

Et hovedmotiv er forfængeligheden. Manden, der på sit klassiske foto, er iført ulastelig hat, har, trods en hang til det lapsede, et røntgensyn, der smeltede gennem enhver form for forstillelse og prætention. Og han fortalte om det så godt, at det gør ondt.

En savlende Darwin

Hans sidste bog, 'The Kingdom of Speech', fra 2016, er en skøn rejse gennem menneskehedens evolution. Aldrig før har man set Charles Darwin så ynkelig, savlende så meget i sit skæg. Og aldrig før har sociologen Noam Chomsky fået så mange tørre verbale tærsk. Mens en simpel sommerfuglefanger et sted ved en flod i Sydamerika har opdaget sprogets gåde. Svaret er ganske enkelt:

Sprog er noget, vi bruger. Og jo mere vi bruger det, jo bedre bliver det.

Det gjorde Tom Wolfe. Indtil for få dage siden. Tak. Det var skønt, så længe det varede. Vil rigtig mange af os, der kan lide at læse, sige.

Tom Wolfe er født og opvokset i Richmond, Virginia. Og senere uddannet på Washington and Lee og Yale. Inden han tog job på Springfield Union (Massachusetts), hvor han i 10 år skrev general assignments, løst og fast, indtil han kom til New York og stak af fra alle. Læs hele hans officielle biografi her.