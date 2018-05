Thorvaldsens Museum spærret af: Stor sten har revet sig løs fra facaden En stor sandblok har revet sig løs fra facaden. Derfor er der sat hegn op omkring museet afspærret for at undgå, at nedfaldende sten og puds rammer nogen. Men der er stadig åbent for publikum, understreger museet.

BERTEL THORVALDSEN Født i 1770, død i 1844. Kom på Kunstakademiet allerede i 1781 og fik guldmedaljen for sin afgangsopgave i 1793. Tog til Rom i 1797, hvor han boede frem til 1838. Er bl.a. kendt for marmorskulpturen 'Jason med det gyldne skind' fra 1828 og for Kristus og de tolv apostle-statuer i Vor Frue Kirke. Ankom i 1838 til København, hvor han skænkede byen sin samling af værker. Han blev æresborger i byen og fik bolig på Charlottenborg. Thorvaldsen er begravet i den indre gård i det museum, der er tilegnet hans virke. Kilde: Gyldendals Store Encyklopædi Vis mere

En stor sandstensblok har revet sig ned fra gesimsen over Thorvald Museets indgang.

Det har nu fået Københavns Kommune til at afspærre området omkring den gamle bygning for at hindre, at flere sten falder ned og rammer forbipasserende.

Samtidig skal eksperter nu forsøge at finde ud af, hvad der egentlig har fået sandstensblokken oppe ved gesimsen til at slippe taget i bygningen og om mere af gesimsen har arbejdet sig løs.

Foto: Finn Frandsen Sandstenen, der forsvandt, har efterladt et hul i gesimsen over den store indgang.

Sandstenen, der forsvandt, har efterladt et hul i gesimsen over den store indgang. Foto: Finn Frandsen

»Københavns Ejendomme, der ejer bygningen, er i gang med at undersøge skaderne og årsagen til dem. Indtil vi ved mere, har vi valgt at spærre af langs facaden på den side af huset«, siger museumsdirektør Annette Johansen.

Bygningen blev renoveret i årene fra 2001 til 2008 og er i øjeblikket også ved at få ordet en del af taget på grund af problemer med fodrenderne, de flade tagrender langs kanten af bygningen. Et spørgsmål er, om sandstenen er faldet på grund af det arbejde, eller om der er andre årsager til uheldet.

Det er et arbejde, der skal foretages med finesse. Det er en bygning med en pæn alder på 170 år og fint håndværk, der er værd at værne om. Så der er god grund til at håndtere reparationen gelinde.

Opført som en hyldest til en af Danmarks største kunstnere

Bygningen er tegnet af arkitekten Gottlieb Bindesbøll. Den slog dørene op for sin udstilling af den kendte billedhuggers mange skulpturer, skitser og relieffer i 1848. Den indeholder også nogle af de mange effekter, han samlede: Malerier og genstande fra det antikke Grækenland, Rom og Egypten.

Foto: Jens Dresling Facaden på Thorvaldsenmuseet viser hans livshistorie.

Facaden på Thorvaldsenmuseet viser hans livshistorie. Foto: Jens Dresling

Facaden i sig selv er en lang fortælling om Thorvaldsens hjemkomst til København efter årene i Italien, malet af Jørgen Sonne. Den skete den 17. september 1838, hvor bysbarnet blev modtaget af et stort antal borgere, blandt dem H. C. Andersen. Han er afbilledet viftende med sin høje hat som en hilsen til den hjemvendte Thorvaldsen.

Frisen viser også, hvordan arbejdere baksede de indpakkede statuer i land. De mennesker, Sonne malede i den del af frisen, var ikke dem, der hev statuerne i land, men dem, der nogle år senere var med til at bygge museet.

Uheldet er sket ved indgangspartiet, så der er ifølge kommunens bygningsteknikere ikke umiddelbar fare for frisen eller for den sags skyld for besøgende på museet, der fortsat er åbent for gæster via den sidedør, der i forvejen benyttes som indgang.

Foto: Finn Frandsen Hegnet syner ikke af meget for Bindesbølls imposante facade.