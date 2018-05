Stopmæt af kameler og brudte valgløfter: Prisen for Årets Bladtegning går til Philip Ytournel De skarpeste penne var samlet i Grøften i Tivoli, da det i dag blev afsløret, at Danske Bladtegnere har valgt Politikens Philip Ytournels tegning af regeringens kamelmåltid som Årets Bladtegning ved den årlig uddeling af Pentel-Prisen.

Der blive krammet, grinet og sendt brede smil gennem et lavloftet hjørnelokale i restaurant Grøften i Tivoli. Stort set alle er på fornavn med hinanden. Det er kongerigets dygtigste bladtegnere, der er samlet her af to grunde.

Først for at lykønsker vinder af årets bladtegner Christoffer Zieler, der både er journalist og tegner på Universitetsavisen. At han løb af med Pentel-Prisen blev allerede oplyst i marts. Men de er her også for at finde ud af, hvem der mon får prisen for Årets Bladtegning.

»Ligesom med Nobelprisen er det allerede forkyndt for længe siden, at Christoffer har fået titlen som Årets Bladtegner«, forklarer formanden for Danske Bladtegnere, Lars Refn, mens han byder velkommen til forsamlingen.

»Men indtil nu har det været hemmeligholdt, hvem der får prisen for Årets Bladtegning«, fortsætter han.

Hvad gemmer sig bag gavepapiret?

Politikens bladtegner Philip Ytournel er her også, og han har familien med. Mens han tager dybe vejrtrækninger og puster kinderne op, slentrer han langsomt forbi væggen, hvor karikaturtegninger, satiriske striber og andre værker af tidens store bladtegnere er hængt op i dagens anledning.

At den ligefrem var den bedste, havde jeg ikke regnet med. Philip Ytournel, bladtegner hos Politiken

Men blandt de mange indrammede tegninger hænger også et stykke sandfarvet gavepapir og dækker over noget på væggen. Bag papiret gemmer sig årets vindertegning.

Lars Refn træder hen mod papiret og flår det af væggen.

»Tillykke til Philip Ytournel!«, lyder det fra formanden, der netop har frigjort et billede af en tegneserie, hvor karikaturer af Lars Løkke Rasmussen (V), Søren Pape Poulsen (K) og Anders Samuelsen (LA) får serveret kamel af Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Især Anders Samuelsen ser presset ud.

»Tegning indeholder alle de elementer, som har været centrale i debatten om regeringen, der har måtte sluge kameler for at komme videre med regeringssamarbejdet«, siger Lars Refn om Philip Ytournels vindertegning.

»Samtidig er der referencen til Anders Samuelsen og alle hans brudte valgløfter, der kommer til udtryk ved, at han godt lige kan klemme en ekstra kamel ned - det er jo simpelt morsomt og så godt, som det kan være«.

Han forklarer også, at en god bladtegning er en kritik af samfundet. Det skal være satire og god humor, der handler om de ting, der omgiver os. Og i forhold til vindertegningen er det vigtigt, at den også afspejler og indkapsler noget aktuelt, som har præget året, der gik, tilføjer formand Lars Refn.

En sten i skoen er ikke meget, men det er virkelig irriterende. Philip Ytournel, bladtegner hos Politiken

Taknemmelig Ytournel

Der blev både sagt 'sprogtalent', 'legendarisk streg' og 'imponerende i talen til Philip Ytournel, der blev holdt af sidste års vinder af Årets Bladtegning, Lars Andersen fra Berlingske. De bevingede ord og anerkendelsen fra branchen fylder Philip Ytournel med taknemmelighed.

»Det her er en meget stor ære«, siger han.

Politikens tegner medgiver dog, at han er enig i, at tegningen er god. Eller som han selv ydmygt formulerer det:

»Den er over middel. Men at den ligefrem var den bedste, havde jeg ikke regnet med«, siger han beskedent.

Forsamlingen i Grøften giver sig til at grine, da detaljerne i tegneserien bliver fremhævet en efter en. Især Anders Samuelsens (LA) svar, da Kristian Thulesen Dahl (DF) spørger, om de tre herre ønsker »mere kamel?«, udløser latter.