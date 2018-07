Headbang-lysten sneg sig frem, selv om Richard Dawson aldrig rigtig slap sin indre ork løs

Den Newcastle baserede folkesanger Richard Dawson er et af festivalens mere mærkværdige indslag i år. Jeg kender ham ikke, da jeg træder ind til hans koncert, men ved, at han har opnået kultstatus med sin uhøjtidelige genoplivning af folkemusik, som han blander med skramlet alternativ rock.

Koncertanmeldelse









Richard Dawson. Pavillion. Fredag.

Da han træder ind på Pavilion scenen med sit band, som består af en trommeslager, en bassist, en violinist og to korsangere, er det næsten som om, han bare lige skal ind og tjekke om mikrofonen virker, og så ud igen.

Han synger og laver derefter en joke om, at koncerten ikke var gået i gang, at man skal betragte det som ekstra materialet fra en dvd.

Han gør et stort nummer ud af, at stemningen ikke må være for højtidelig og joker med publikum, og så synger vi fødselsdagssang for hans bassist Johnny, der ser forlegen ud.

Richard Dawson har stort skæg og en lun og trofast udstråling. Man får lyst til at tage med ham ud på et færd og overvinde alt muligt.

Det går af helvedes til

Han synger som en gæv fortæller fra en svunden tid, men også som en der bare lige er i skriftestol og fortælle om, hvordan det går af helvedes til.

Hans sange bærer titler som 'Herald', 'Ogre', 'Prostitute', 'Beggar', 'Soldier' og 'Prostitute'.

Jeg er medrevet af universet, og teksterne, men desværre ikke så meget af stemningen til koncerten. Som nyankommen gæst i hans univers, er der ikke så meget, der trækker mig nærmere. Jeg kan se, at hans fans har det anderledes, de råber »We love you Richard Dawson«, og de skråler med på alle sangene, især 'Beggar'.

Betegnelsen folkemusik er ikke helt præcis, når man skal beskrive Richard Dawson. Han minder mere om indie-sangere som Bill Callahan og Mount Erie end store folkerock grupper som Pentangle og Fairport Convention.

Dawson er mere humoristisk og i sin egen verden end historisk koncis. Han kan synge fra middelalderen og lave en tør joke lige bagefter. Han ligner en, der lige skal ned og handle om lidt.

Dawson gør det middelalderlige hverdagsagtigt. Får os til at relatere til, hvad man kunne døje med i gamle dage.

Han præsenterer sangene med sætninger som

»This song about making a blanket for a baby«, eller »This song is about a soldier who does not want go to a fight in the morning«.

»The next song is about sensationalism«, siger han, inden han spiller 'Ogre' til hans fans store begejstring.

Taget letter først til sidst, da han spiller det næsten 11 minutter lange nummer 'The Vile Stuff'. Teksten til denne sang er intet mindre end genial, dyrk for eksempel sætninger som denne.

»Attempting to penetrate a coconut husk with a Philips-head screwdriver«.

Jeg lapper sætninger i mig under denne sang og råbte, når Dawson råbte, jeg fik lyst til at headbange, men jeg kom aldrig ind i medrivelsen. Han spillede en del af sangene, som om han lavede lydprøve og ikke kunne holde ud at være i intensiteten. Nytilkomne nysgerrige gik deres vej, og kun hardcore fans stod tilbage og sang med.

Han undersolgte sig selv, som den sympatiske sanger han er, men jeg sender læserne i armene på hans fine sange, og håber, han finder sin indre ork frem, næste gang han spiller koncert.