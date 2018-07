Berømte malerier skyldtes en øjensygdom: Monets åkander byggede bro til modernismen

Det er i Orangeriet, at man – dvs. tusinder og atter tusinder af turister – kan stille sig op og falde i staver over Monets sidste store åkande-billeder. Og det er også her, at man indtil 20. august kan se malerier af Ellsworth Kelly, Jackson Pollock, Mark Rothko, Philip Guston m.fl. Genkalder de Monets sidste fase? Tja, måske en smule i deres ekspressive befrielse af farven. Og Joan Mitchells billeder minder i hvert fald om Zao Wou-Kis, der så igen kan minde om den gamle Monets.

En række amerikanske malere, der hører under den abstrakte ekspressionisme, kendte Monet og blev bevidste om hans betydning for maleriets udvikling

I begyndelsen af 1900-tallet begyndte Monet at besvære sig over nedsat syn, og i 1913 rejste den 72-årige maler til London for at lade sig undersøge af en anerkendt øjenlæge. Denne foreslog en øjenoperation. Men Monet turde ikke. Han var rædselsslagen for, at operationen skulle slå fejl, som den havde gjort med et par ældre kolleger. Så hellere lægge maleriet helt på hylden, men bevare lidt af evnen til at se de ting, han holdt af.

Tilstanden forværredes over de følgende år. Monet fortsatte med at male, samtidig med at han indrettede sig efter sit svigtende farvesyn: For ikke at vælge en forkert kolorit forsynede han sine farvetuber med etiketter og placerede dem i en ganske bestemt rækkefølge. Forskellige medicinske behandlinger blev afprøvet, uden varig effekt. Først i 1923 – få år før sin død – lod Monet sig modstræbende overtale til at få det højre øje opereret.

Alt dette fandt sted i landsbyen Giverny, på det sted, som Monet havde erhvervet i slutningen af 1890’erne, og hvor han iscenesatte de motiver, der skulle beskæftige ham lige til hans død: den rigt blomstrende have i japansk stil med de store flydende åkander. Det var her, at han – på grund af sit vaklende syn – kom til at slå bro til modernismens maleri – og også til Zao Wou-Ki, for da han ikke mere kunne fokusere så skarpt som tidligere, måtte han nedtone formens betydning til fordel for farvens.

Hans farvesyn ændrede sig, og han kunne snart ikke genkende de farver, som han havde valgt. De havde mistet intensitet, følte han, og fænomenologisk var de ikke længere det, som de gav sig ud for. Monets tilstand havde ændret sig i takt med de behandlinger, han måtte gennemgå på grund af stær. Det værste var, at denne forandring i hans farvesyn gik ud over en række ældre billeder, hvis kolorit nu virkede forkert på ham. De blev ødelagt.